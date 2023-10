Αθλητικά

Κηφισιά - ΟΦΗ: Άφησαν την ευκαιρία ανεκμετάλλευτη οι Κρήτες

Ο ΟΦΗ, δεν κατάφερε να κερδίσει βαθμούς, παρότι η Κηφιασιά έπαιζε με 10 παίκτες από το 36ο λεπτό.

Στη «λευκή» ισοπαλία... συμβιβάστηκε ο ΟΦΗ στο ματς της 8ης αγωνιστικής με την Κηφισιά στο «Αθανάσιος Διάκος» της Λαμίας, παρά το γεγονός πως η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου έμεινε με 10 παίκτες από το 36ο λεπτό, όταν αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα ο Τζακ Ιπαλίμπο, όταν βρήκε με το πόδι τον Λάρσον. Η ομάδα της Κρήτης, όμως, δεν κατάφερε να αξιοποιήσει το αριθμητικό μειονέκτημα των γηπεδούχων, ενώ εκτέλεσε και πέναλτι με τον Φελίπε στο 88΄, με τον Αναγνωστόπουλο, όμως να το πιάνει. Ο ΟΦΗ επιστρέφει στο Ηράκλειο, με τον έναν βαθμό της ισοπαλίας, μετρώντας δηλαδή 13 βαθμούς (3 νίκες, 4 ισοπαλίες, 1 νίκη).

Η Κηφισιά που αγωνίστηκε για δεύτερη φορά, στο «Αθανάσιος Διάκος», όπου την πρώτη είχε πετύχει και την πρώτη και μοναδική νίκη της στη Super League (σ.σ. απέναντι στον Ατρόμητο), μετρά πλέον 7 βαθμούς (1 νίκη, 4 ισοπαλίες, 3 ήττες).

Ο Μοργκάν Σναϊντερλάν πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με τη φανέλα της Κηφισιάς, αλλά αντικαταστάθηκε από τον Αντώνη Παπασάββα στο 78ο λεπτό. Ο Γκόμπελιτς αγωνίστηκε για πρώτη φορά ως βασικός με την ομάδα των βορείων προαστίων της Αθήνας.

Ο ΟΦΗ ήταν ο πρώτος που δημιούργησε σημαντική ευκαιρία, όταν στο 13ο λεπτό ο Ντίκο να πασάρει στον Φελίπε, ο οποίος με πλασέ προσπάθησε ν' ανοίξει το σκορ, αλλά η μπάλα κατέληξε δίπλα από το δεξί δοκάρι της εστίας του Αναγνωστόπουλου. Επτά λεπτά αργότερα και συγκεκριμένα στο 20΄, η Κηφισιά είδε τον Οζέγκοβιτς να τροφοδοτεί τον Σάντος. Το πλασέ του τελευταίου, όμως δεν είχε... τύχη, αφού ο Μπάουμαν έπεσε στην αριστερή γωνία διώχνοντας σε κόρνερ. Ο τραυματισμός του Ντίκο στον ώμο, μετά από σύγκρουση με τον Μασούρα δεν επέφερε την αλλαγή του, με τον Νταμπράουσκας να τον αφήνει μέσα για το υπόλοιπο του ά μέρους. Η δεύτερη καλή ευκαιρία του ΟΦΗ ήρθε στο 29ο λεπτό. Ο Αμπάντα έβγαλε τη σέντρα από τ' αριστερά, αλλά η μπάλα μετά την κεφαλιά του Ντίκο βγήκε εκτός μετά από απόκρουση του τερματοφύλακα της Κηφισιάς. Οι γηπεδούχοι, όμως έμειναν με 10 παίκτες, όταν στο 36ο λεπτό, ο Τζακ Ιπαλίμπο αντίκρυσε την κόκκινη κάρτα, για αντικανονικό σταμάτημα του Λάρσον, αφού τον βρήκε με το πόδι. Ο διαιτητής Χρήστος Βεργέτης του έδειξε απευθείας κόκκινη κάρτα, αλλά μετά από προτροπή του VAR είδε τη φάση και στο μόνιτορ, για να επιβεβαιωθεί η αρχική απόφασή του. Παρά το αριθμητικό μειονέκτημα των γηπεδούχων, ο ΟΦΗ δεν κατάφερε να βρει δίχτυα, και η ολοκλήρωση του α΄ μέρους βρήκε τις δύο ομάδες ισόπαλες (0-0). Η Κηφισιά είχε 5 τελικές και ο ΟΦΗ 4 σε αυτό το α΄ μέρος της αναμέτρησης.

Στο ημίχρονο, πάντως με ανακοίνωσή της η Κηφισιά, έκανε λόγο για «ανεπαρκείς διαιτησίες» λόγω της αποβολής του Ιπαλίμπο με απευθείας κόκκινη κάρτα. «Επειδή είμαστε νεοφώτιστοι, μέχρι πότε να κάνουμε υπομονή όταν μας στερείτε τη δυνατότητα να διεκδικούμε τη νίκη στο γήπεδο; Η υπομονή μας εξαντλήθηκε! Δεν αντέχουμε άλλο, κάθε αγωνιστική να ανεχόμαστε ανεπαρκείς διαιτησίες. Κι αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με την άδικη κόκκινη, αλλά με όλες τις διαιτητικές συμπεριφορές που βιώνουμε σε κάθε παιχνίδι,» ανέφερε συγκεκριμένα η Κηφισιά στην ανακοίνωσή της.

Με την επανέναρξη, ο Γιάννης Αναστασίου προέβη στην πρώτη αλλαγή, βάζοντας τον Λούκα Τσαπάν στη θέση του Ίλιαν Ιλιεφ (46ο λεπτό). Στο πρώτο δεκάλεπτο του β΄ μέρους δεν σημειώθηκε κάτι σημαντικό στον αγωνιστικό χώρο. Στο 54ο λεπτό, ήταν ο Τοράλ που έβγαλε τη σέντρα από τα δεξιά και ο Ντίκο έπιασε τη γυριστή κεφαλιά, με τη μπάλα να φεύγει έξω από το δεξί δοκάρι της εστίας του Αναγνωστόπουλου. Στο 60ό λεπτό, ο Αναστασίου προέβη σε διπλή αλλαγή, με τον Ντίκο να περνά στον πάγκο δίνοντας τη θέση του στον Χουάν Νέιρα, ενώ ο Θοράρινσον μπήκε αντί του Λερόι Αμπάντα. Η ομάδα της Κρήτης, όμως αδυνατούσε να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα, παρά το γεγονός πως η νεοφώτιστη Κηφισιά έπαιζε με 10 παίκτες, με αποτέλεσμα να κάνει νέα διπλή αλλαγή ο Λιθουανός τεχνικό του ΟΦΗ, Βάλντας Νταμπράουσκας. Συγκεκριμένα, στο 70΄ ο Ριέρα μπήκε αντί του Γκαγιέγος, ενώ ο Μοσκέρα πέρασε στη θέση του Τοράλ. Στο 86ο λεπτό, ο ΟΦΗ κέρδισε πέναλτι, όταν ο Βούρος πέρασε κάθετη πάσα και ο Μποτία ανέτρεψε τον Λουίς Φελίπε, για να δείξει ο διαιτητής την άσπρη βούλα. Όμως, ο Αναγνωστόπουλος έπεσε σωστά στη δεξιά γωνία του για να αποκρούσει εντυπωσιακά μετά την εκτέλεση από τον Λουίς Φελίπε.

Διαιτητής: Χρήστος Βεργέτης (Αρκαδίας)

Κίτρινες: Σνάιντερλαν, Μποτία - Ντίκο, Βούρος, Αμπάντα, Καρώ, Φελίπε, Γκλάζερ

Κόκκινες Κάρτες: Ιπαλίμπο (36΄)

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΚΗΦΙΣΙΑ (Γιάννης Αναστασίου): Αναγνωστόπουλος, Μασούρας, Μποτία, Βαφέας, Γκόμπελιτς, Ιπαλίμπο, Σναϊντερλάν (78΄ Παπασάββας), Σάντος (78΄ Τεττέη), Ιλίεφ (46΄ Λούκα), Μπιφούμα (65΄ Αντερεγκεν), Οζέγκοβιτς (90΄ Αγκμπενιένου)

ΟΦΗ (Βάλντας Νταμπράουσκας): Μπάουμαν, Βούρος, Λαμπρόπουλος (83΄ Μπάκιτς), Καρώ, Λάρσον, Γκλάζερ, Αμπάντα (60΄ Θοράρινσον), Ντίκο (60΄ Νέιρα), Γκαγιέγος (70΄ Ρέιρα), Φελίπε, Τοράλ (70΄ Μοσκέρα)

