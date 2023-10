Κόσμος

Εκπρόσωπος Ισραηλινού στρατού στον ΑΝΤ1: Θα συνεχίσουμε να χτυπάμε τη Χαμάς στη Γάζα μέχρι το τέλος

Αποκλειστικές δηλώσεις της Λίμπι Γουάις, εκπροσώπου του ισραηλινού στρατού στον ΑΝΤ1.

"Θα συνεχίσουμε να χτυπάμε τη Χαμάς στη Γάζα μέχρι το τέλος". Αυτό διαμηνύει εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Αναλυτικά η αποκλειστική συνέντευξη της Λίμπι Γουάις, εκπροσώπου του ισραηλινού στρατού στον ΑΝΤ1.

Εδώ και τόσες μέρες δεν έχει γίνει χερσαία εισβολή. Γιατί;

"Η απόφαση για μια χερσαία εισβολή θα πρέπει να την πάρει η κυβέρνηση φυσικά περιμένουμε την απόφαση της κυβέρνησης γι’ αυτό. Στο μεταξύ αυξάνουμε την ετοιμότητα μας έχουνε καλέσει πάνω από 300.000 εφέδρους εκπαιδεύουμε στρατιώτες και εγκρίνουμε επιχειρησιακά σχέδια αλλά φυσικά είναι απόφαση της κυβέρνησης και θα είμαστε έτοιμοι όταν και αν η κυβέρνηση του αποφάσεις. Εν τω μεταξύ ο IDF συνεχίζει να χτυπάει από αέρος στόχους της Χαμάς μέσα στη λωρίδα της Γάζας με έναν πολύ ξεκάθαρο στόχο να διασφαλίσουμε ότι η Χαμάς δεν θα μπορεί ποτέ ξανά να εξαπολύσει τον τρόμο κατά του Ισραήλ όπως έκανε στις 7 Οκτωβρίου. Πρέπει να κυνηγήσουμε την Χαμάς δεν έχουμε άλλη επιλογή είναι απαραίτητο για την συνεχή επιβίωσή μας και θα το κάνουμε θα το κάνουμε ανεξάρτητα από άλλες επιπλοκές στην περιοχή πρέπει να το κάνουμε είναι η ευθύνη που έχουμε προς τους πολίτες μας ο στρατός και είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε Οποιεσδήποτε συνέπειες προκύψουν από αυτό."

Θα μπορούσε ο IDF να εντοπίσει και να καταστρέψει τα τούνελ που έφτιαξε η Χαμάς στη Γάζα;

"Αυτό δυνητικά θα μπορούσε να είναι η αποστολή μας εάν πραγματοποιηθεί χερσαίες πολύ χερσαία εισβολή θα μπορούσε να είναι μέρος της και θα κάνουμε ότι πρέπει να κάνουμε είμαστε προετοιμασμένοι να κάνουμε ότι χρειάζεται για να διασφαλίσουμε ότι ότι η Χαμάς δεν θα συνεχίσει να χρησιμοποιείται η λωρίδα της Γάζας σαν έδρα για τρομοκρατικές ενεργειες Εναντίον των ισραηλινών. Στο τέλος η Χαμάς να μην έχει τίποτα ούτε διοικητικά ούτε στρατιωτικά να μην έχει την ικανότητα διοικητική η στρατιωτική για τρομοκρατικές ενέργειες εναντίον ισραηλινών."

Γιατί η Χαμάς απελευθέρωσε τις δυο Αμερικανίδες ομήρους; Προσπαθούν να στείλουν κάποιο μήνυμα;

"Δεν θέλω να σκέφτομαι και να βάζω τον εαυτό μου στη θέση να σκέφτεται τι σκέφτεται η Χαμάς. Θα ενθάρρυνα όλους να θυμηθούν ότι υπάρχουν πάνω από 200 ακόμη που κρατούνται από την Χαμας αυτη την ώρα και δεν έπρεπε να εχουν αρπαχθει Και το γεγονός ότι είναι ακόμα ότι υπάρχουν ακόμα άνθρωποι πολίτες παιδιά ηλικιωμένοι αθώες οικογένειες που κρατούνται από την Χαμάς στη λωρίδα της Γάζας είναι απολύτως φρικτό όλοι πρέπει να αφεθούν ελεύθεροι όσο το δυνατόν γρηγορότερα."

Στηρίζετε μια ανεξάρτητη έρευνα για το τι πραγματικά έγινε στο νοσοκομείο Αλ Αχλί;

"Δεν έχουμε απολύτως τίποτα να κρύψουμε είμαστε πολύ ανοιχτή με τις πληροφορίες που παρέχουμε φυσικά έγιναν ανεξάρτητες έρευνες αξιολόγησης από τις υπηρεσίες ασφαλείας των ηνωμένων πολιτειών που επιβεβαίωσαν επίσης ότι η Χαμάς ήταν υπεύθυνοι γι’ αυτό δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε έχουμε δώσει όλες τις πληροφορίες είναι αρκετά πειστικό για τις υπηρεσίες ασφαλείας των ηνωμένων πολιτειών και το επιβεβαίωσε και ο ίδιος ο πρόεδρος των ηνωμένων Πολιτειών είμαστε σίγουροι ότι δεν ήμασταν εμείς και υπάρχουν και αποδείξεις ότι η Χαμάς στην πραγματικότητα είναι υπεύθυνοι γι’ αυτό."

