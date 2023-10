Αθλητικά

Κολοσσός Ρόδου - Ολυμπιακός: νίκη με κατοστάρα για τους ερυθρόλευκους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνεχίζει το αήττητο σερί η ομάδα του Πειραιά.

-

Ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα, με καταστάρα, από τη Ρόδο, επικρατώντας με 102-59 του Κολοσσού με 16/30 τρίποντα, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Basket League και παρέμεινε αήττητος στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Άλεκ Πίτερς τέλειωσε το ματς με 16 πόντους (4/5 τρίποντα), 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 κλεψίματα. Ο Μιλουτίνοβ πέτυχε 13 πόντους και μάζεψε 6 ριμπάουντ, 13 με 3/4 τρίποντα πρόσθεσε και ο Νάιτζελ Ουίλιαμς-Γκος, ενώ εξαιρετικός ήταν και ο αρχηγός της ομάδας του Πειραιά, Κώστας Παπανικολάου, με 12 πόντους, 6 ριμπάουντ, 5 ασίστ. Οι 1/6 βολές... το αρνητικό για τον Μουσταφά Φαλ που πρόσθεσε 11 πόντους για την ομάδα του Πειραιά.

Επόμενος αντίπαλος των παικτών του Γιώργου Μπαρτζώκα στην Basket League είναι ο Παναθηναϊκός, τη Δευτέρα (30/10, 20:15), στο ΣΕΦ, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής.

Η ομάδα της Ρόδου είχε κορυφαίο τον Κολοβέρο, με 13 πόντους και 5 ασίστ, ενώ από 10 πόντους πρόσθεσαν οι Μπραϊκοβιτς και Ουτόμι.

Τα δεκάλεπτα: 12-26, 28-49, 38-77, 59-102

Ο Ολυμπιακός απέδειξε από νωρίς πως είναι ανώτερος, προηγήθηκε με 12-26 στο πρώτο μέρος και έκτοτε... δεν ανησύχησε. Ο Παπανικολάου είχε 12 πόντους στο α΄ μέρος, με 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ο Πίτερς πρόσθεσε 8, ενώ από 6 πόντους μέτρησαν σε αυτό το διάστημα οι Λαρεντζάκης και Μιλουτίνοβ. Η ομάδα του Πειραιά πήγε στ' αποδυτήρια για την ανάπαυλα, με 8/16 τρίποντα, ενώ μετρούσε και 7 κλεψίματα, σημαντικοί τομείς της υπεροχής του έναντι των γηπεδούχων που βρήκαν 9 πόντους από τον Κολοβέρο.

Mε τρίποντα από ουίλιαμς-Γκος και Κέινααν, αλλά και κυρίαρχο τον Μιλουτίνοβ στη ρακέτα, ο Ολυμπιακός εκτόξευσε τη διαφορά, 38-77 στο 30ό λεπτό. Το +47 (39-86) δεν άργησε για τους Πειραιώτες με τον Φαλ να είναι ο πρωταγωνιστής της 4ης περιόδου. Ο Μπαρτζώκας στο τέλος είχε πεντάδα τους Τανούλη, Πίτερς, Λαρεντζάκη, Πάπας και Λούντζη, για το τελικό 59-102.

Διαιτητές: Καρπάνος, Σκαλτσής, Λουλουδιάδης

ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ (Κούρο Σεγκούρα): Ουτόμι 10 (2), Κολοβέρος 13 (1), Μπραΐκοβιτς 10, Σίμονς 6, Πόλεϊ 3 (1), Γιόργκενσεν 5 (1), Παπαγιάννης 2, Πετρόπουλος 2, Χατζηνικόλας 1, Μπιλλής, Καμαριανός, Γόντικας 5

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 4, Κέινααν 3 (1), Φαλ 11, Παπανικολάου 12 (2), Πίτερς 16 (4), Ουίλιαμς-Γκος 13 (3), Λούντζης 5 (1), Λαρεντζάκης 8 (2), Πάπας 5 (1), Μπραζντέικις 8 (2), Μιλουτίνοβ 13, Τανούλης 4.

Ειδήσεις σήμερα:

Καρκίνος του μαστού: Στα ροζ το κτήριο της ΓΓ Αιγαίου στην Μυτιλήνη

Τηλεφωνική απάτη – Ορεστιάδα: Στα χέρια της Αστυνομίας ο “μαϊμού” γιατρός

Νέο Ηράκλειο – τροχαίο δυστύχημα: 19χρονος ξεψύχησε στην άσφαλτο (εικόνες)