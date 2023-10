Κόσμος

Ισραήλ: Ο στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε “κατά λάθος” αιγυπτιακή θέση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει η ανακοίνωση του Ισραηλινού στρατού για το περιστατικό.

-

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι ένα από τα άρματα μάχης του έπληξε "κατά λάθος" αιγυπτιακή θέση κοντά στα σύνορα μεταξύ των δυο χωρών.

"Πριν από λίγο, ένα άρμα μάχης του ισραηλινού στρατού χτύπησε κατά λάθος αιγυπτιακή θέση κοντά στα σύνορα στον τομέα Κερέμ Σαλόμ", ανακοίνωσε ο στρατός.

"Το περιστατικό ερευνάται και οι λεπτομέρειες είναι υπό εξέταση. Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις εκφράζουν λύπη σε σχέση με το περιστατικό", αναφέρει ανακοίνωση του στρατού, χωρίς να δίνει περισσότερα στοιχεία.

Αίγυπτος: Ο στρατός ανακοίνωσε ότι συνοριοφύλακες τραυματίστηκαν

Αρκετοί Αιγύπτιοι συνοριοφύλακες τραυματίστηκαν ελαφρά σήμερα όταν ισραηλινό άρμα μάχης έπληξε "κατά λάθος" αιγυπτιακή θέση στα σύνορα των δύο χωρών.

Ο αιγυπτιακός στρατός έκανε λόγο για "ελαφρά τραυματίες" στις τάξεις του, χωρίς να δώσει τον αριθμό τους, μετά την ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού για το "κατά λάθος" πλήγμα αιγυπτιακής θέσης.

"Κατά τη διάρκεια των μαχών που συνεχίζονται στη Λωρίδα της Γάζας σήμερα, ένας αιγυπτιακός πύργος ελέγχου χτυπήθηκε από τα θραύσματα οβίδας που εκτοξεύθηκε κατά λάθος από ισραηλινό άρμα μάχης, προκαλώντας ελαφρούς τραυματισμούς σε μέλη των δυνάμεων επιτήρησης των συνόρων", ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του στρατού. "Η ισραηλινή πλευρά εξέφρασε τη λύπη της αμέσως μετά το ακούσιο συμβάν, έρευνα είναι σε εξέλιξη", πρόσθεσε.

Το Κερέμ Σαλόμ είναι σημείο διέλευσης για τα εμπορεύματα και βρίσκεται στο συνοριακό τρίγωνο μεταξύ του Ισραήλ, της Αιγύπτου και της Λωρίδας της Γάζας.

Βρίσκεται νότια του τερματικού σταθμού της Ράφας, μεταξύ της Αιγύπτου και της Γάζας, μέσω του οποίου περνούν από χθες φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια με προορισμό το παλαιστινιακό έδαφος. Η Γάζα τελεί υπό ισραηλινή πολιορκία, μετά την πολύνεκρη επίθεση της παλαιστινιακής Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου σε ισραηλινό έδαφος.

Τα αιγυπτιακά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα αυτόπτες μάρτυρες, μετέδωσαν ότι το ισραηλινό χτύπημα "δεν διαταράσσει τη διέλευση της βοήθειας".





Ειδήσεις σήμερα:

Καρκίνος του μαστού: Στα ροζ το κτήριο της ΓΓ Αιγαίου στην Μυτιλήνη

Τηλεφωνική απάτη – Ορεστιάδα: Στα χέρια της Αστυνομίας ο “μαϊμού” γιατρός

Νέο Ηράκλειο – τροχαίο δυστύχημα: 19χρονος ξεψύχησε στην άσφαλτο (εικόνες)