Αθλητικά

ΠΑΟΚ - Ατρόμητος: εύκολη νίκη για τον “δικέφαλο του Βορρά”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο ΠΑΟΚ πήρε την νίκη μέσα στην Τούμπα κοντρα στον Ατρόμητο.

-

Με τον Μαγκομέντ Οζντόεφ να πετυχαίνει τα δύο πρώτα του γκολ με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου επιβλήθηκε με 2-0 του Ατρόμητου στην Τούμπα, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League. Ο Ρώσος χαφ σκόραρε στο 44’ και το 51’, χαρίζοντας τους τρεις βαθμούς στην ομάδα του, απέναντι στους Περιστεριώτες του -υπηρεσιακού- Γιώργου Κορακάκη που δεν απείλησαν ιδιαίτερα.

Το πρώτο ημίχρονο κυλούσε ιδανικά για τους φιλοξενούμενους που, παίζοντας με τρία στόπερ, κατάφεραν να κλείσουν τους διαδρόμους προς την εστία του Παναγιώτη Τσιντώτα. Το έμμεσο του Τάισον στο 10’ πέρασε ανεκμετάλλευτο, ο τερματοφύλακας του Ατρόμητου επενέβη σωστά στο 25’ στο σουτ του Γιόαν Σάστρε, ενώ δέκα λεπτά μετά η κεφαλιά του Αλί Σαμάτα πέρασε άουτ. Μάλιστα, Νίκος Βέργος (13’) και Ντιέγο Βαλένσια (40’) απείλησαν την εστία του Ντομινίκ Κοτάρσκι.

Στο τέλος του πρώτου μέρους, όμως, από κόρνερ του Κιρίλ Ντεσπόντοφ, ο Οζντόεφ αφύλακτος με καρφωτή κεφαλιά έκανε το 1-0. Ο Ρώσος χαφ βρήκε και δεύτερη φορά δίχτυα, αυτή τη φορά με εντυπωσιακό γυριστό σουτ, έπειτα από απομάκρυνση της μπάλας από τον Λόρενς Ντε Μποκ πάνω στη γραμμή στο πλασέ του Τάισον στο 51’. Με το σκορ στο 2-0, οι «ασπρόμαυροι» κατέβασαν ταχύτητα κι ο Ατρόμητος προσπάθησε να μπει ξανά στο παιχνίδι. Ωστόσο, ο Βαλένσια (56’) δεν μπόρεσε να πλασάρει σωστά έπειτα από γύρισμα του Ντε Μποκ ενώ η κεφαλιά του Ιβαν Νάσμπεργκ τρία λεπτά αργότερα άφησε «άγαλμα» τον Κοτάρσκι, ωστόσο η μπάλα έφυγε κόρνερ. Στο 73’ ο Κροάτης τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ σταμάτησε τον Βαλένσια και κάπου εκεί το ματς... τελείωσε.

Οι «ασπρόμαυροι» έκαναν το καθήκον τους και θα πάνε με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία στη Σκωτία για το ματς με την Αμπερντίν (Πέμπτη 26/10, 22:00 – «Πιτόντρι»), στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της φάσης των ομίλων του UEFA Europa Conference League. Ο Ατρόμητος, από την άλλη, καλείται να διορθώσει τα πολλά κακώς κείμενα, έχοντας μείνει προτελευταίος και δίχως νίκη. Προέχει, βέβαια, το να βρουν προπονητή οι Περιστεριώτες, έπειτα από την απομάκρυνση του Κρις Κόουλμαν.

Διαιτητής: Κωνσταντίνος Πουλικίδης (Δράμας)

Κίτρινες: Μουργκ, Μπάμπα, Κεντζιόρα – Τσακμάκης, Τζαβέλλας, Καμαρά.

Οι συνθέσεις:

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Σάστρε (83’ Βιεϊρίνια), Κεντζιόρα, Νέσμπεργκ, Μπάμπα, Οζντόεφ (75’ Σβαμπ), Μεϊτέ, Ντεσπόντοφ (70’ Α. Ζίβκοβιτς), Μουργκ (69’ Κωνσταντέλιας), Τάισον, Σαμάτα (76’ Τόμας).

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Γιώργος Κορακάκης): Τσιντώτας, Κεσχρίντα, Τσακμάκης (54’ Γιουμπιτάνα), Τζαβέλλας, Ιμερέκοφ, Ντε Μποκ (76’ Αθανασίου), Κούντε (70’ Κουέν), Έντερ (70’ Έρλινγκμαρκ), Καμαρά, Βαλένσια, Βέργος (76’ Αντζιέλσκι).

*Η αποστολή του Ατρόμητου, αλλά και αυτή του ΠΑΟΚ, τίμησαν με στεφάνια μπροστά στη Θύρα 4 τους φίλους του ΠΑΟΚ που είχαν χάσει τη ζωή τους στο δυστύχημα των Τεμπών (4/10/99).

*Κίτρινες κάρτες συμπλήρωσαν Ραχμάν Μπάμπα και Τόμας Κεντζιόρα και θα χρειαστεί να απουσιάσουν σε ένα από τα τέσσερα επόμενα ματς του ΠΑΟΚ.

Ειδήσεις σήμερα:

Καρκίνος του μαστού: Στα ροζ το κτήριο της ΓΓ Αιγαίου στην Μυτιλήνη

Τηλεφωνική απάτη – Ορεστιάδα: Στα χέρια της Αστυνομίας ο “μαϊμού” γιατρός

Νέο Ηράκλειο – τροχαίο δυστύχημα: 19χρονος ξεψύχησε στην άσφαλτο (εικόνες)