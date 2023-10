Life

Rolling Stones: Κυκλοφόρησαν άλμπουμ μετά από 18 χρόνια!

Το θρυλικό συγκρότημα διανύει την έβδομη δεκαετία παρουσίας του στην διεθνή μουσική σκηνή.

Το θρυλικό συγκρότημα των Rolling Stones, που διανύει την έβδομη δεκαετία παρουσίας του στην διεθνή μουσική σκηνή, γιόρτασε την περασμένη Πέμπτη, το βράδυ με ένα ιδιωτικό πάρτι σε κλαμπ του Γουέστ Σάιντ του Μαχνάταν, την κυκλοφορία του πρώτου του άλμπουμ έπειτα από 18 χρόνια.

Το συγκρότημα εκτέλεσε έξι τραγούδια ενώπιον ενός πλήθους εκατοντάδων προσκεκλημένων στο κλαμπ Racket NYC. Το νέο του άλμπουμ, με τίτλο "Hackney Diamonds", απέσπασε τις καλύτερες κριτικές εδώ και δεκαετίες.

Ο τραγουδιστής του συγκροτήματος, ο 80χρονος πλέον Μικ Τζάγκερ, αστειεύτηκε ότι ένα από τα κίνητρα για να επιστρέψει το συγκρότημα στο στούντιο για ηχογράφηση είναι το πάρτι στη Νέα Υόρκη για την παρουσίαση του νέου άλμπουμ, ο τίτλος του οποίου είναι μια αναφορά στην λονδρέζικη αργκό έκφραση για τα σπασμένα γυαλιά που αφήνει πίσω του ένας διαρρήκτης σπιτιού σπάζοντας το τζάμι του παραθύρου.

"Μας έλειψαν τόσο πολύ οι παρουσιάσεις νέων άλμπουμ ώστε χρειάστηκε να επιστρέψουμε για να ηχογραφήσουμε ένα", είπε ο Τζάγκερ απευθυνόμενος στο πλήθος.

Το "Hackney Diamonds" είναι το πρώτο άλμπουμ που ηχογραφεί το συγκρότημα μετά τον θάνατο του ντράμερ του, του Τσάρλι Γουότς, το 2021.

