Κόσμος

Μπάιντεν - Νετανιάχου επικοινώνησαν για τις εξελίξεις σε Ισραήλ και τη Γάζα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν οι δύο ηγέτες. Νέα αυτοκινητοπομπή με βοήθεια εισήλθε στη Γάζα.

-

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν την Κυριακή 22/10. Προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστό το αντικείμενο της συνομιλίας τους, καθώς αναμένεται ανακοίνωση του Λευκού Οίκου.

Όπως έγινε επίσης γνωστό, ο Μπάιντεν και η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Καμάλα Χάρις έλαβαν επίσης ενημέρωση την Κυριακή το πρωί από την ομάδα εθνικής ασφάλειάς τους σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στη Γάζα.

Στην ενημέρωση συμμετείχαν ο υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν, ο υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν, ο Πρόεδρος των Μικτών Επιτελείων Τσαρλς Μπράουν, ο Αρχηγός του Επιτελείου Τζεφ Ζιντς και ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας Τζέικ Σάλιβαν.

Νέα αυτοκινητοπομπή με βοήθεια στη Γάζα

Νέα αυτοκινητοπομπή 17 φορτηγών που μεταφέρουν βοήθεια εισήλθε σήμερα στην πολιορκούμενη Λωρίδα της Γάζας η οποία βρίσκεται σε καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση. Το Ισραήλ έχει κλιμακώσει τους βομβαρδισμούς του στον παλαιστινιακό θύλακα, σε απάντηση για την αιματηρή επίθεση της παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς της 7ης Οκτωβρίου.

Καθώς το Ισραήλ ετοιμάζεται για χερσαία επιχείρηση, ένα νέο στάδιο του πολέμου αυτού που προκαλεί φόβους για ανάφλεξη στην περιοχή, το Ιράν, σύμμαχος της Χαμάς, προειδοποίησε σήμερα τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι η κατάσταση μπορεί να γίνει "ανεξέλεγκτη" στη Μέση Ανατολή.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν προαναγγείλει την ενίσχυση των στρατιωτικών τους μέσων στην περιοχή.

"Κατά τη διάρκεια της νύχτας, αυξήσαμε τις επιθέσεις μας" στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, ο στρατηγός Ντάνιελ Χαγκάρι, αναφέροντας ότι "δεκάδες" μαχητές της Χαμάς σκοτώθηκαν.

Πλήγματα στόχευσαν κυρίως την πόλη της Ράφας, στον νότο, κοντά στα σύνορα με την Αίγυπτο, και την πόλη της Γάζας, στον βορρά, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου.

"Κοιμόμασταν στο σπίτι, ξυπνήσαμε όταν τα παράθυρα έσπασαν και έπεσαν τούβλα. Γλιτώσαμε από θαύμα", είπε μια επιζήσασα, η Ομ 'Αχμαντ Αμπου Σαντζάρ, στη Ράφα.

Σύμφωνα με τη Χαμάς, που βρίσκεται στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας από το 2007, τουλάχιστον 80 άνθρωποι σκοτώθηκαν.

Άλλη εστία έντασης, το βόρειο Ισραήλ, όπου αυξάνονται οι ανταλλαγές πυρών μεταξύ του στρατού και της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ, η οποία έχει τις θέσεις της στον νότιο Λίβανο, και είναι σύμμαχος της Χαμάς, ενώ οι κάτοικοι εκκενώνουν την περιοχή των συνόρων και από τις δύο πλευρές.

Η Χεζμπολάχ θα έκανε το "λάθος της ζωής της" αν έμπαινε σε πόλεμο εναντίον του Ισραήλ, προειδοποίησε την Κυριακή ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Καταστροφική κατάσταση στη Γάζα

Σήμερα 17 φορτηγά με βοήθεια εισήλθαν στη Λωρίδα της Γάζας από την Αίγυπτο μέσω του τερματικού σταθμού της Ράφας, το μόνο σημείο διέλευσης προς τον παλαιστινιακό θύλακα που δεν ελέγχεται από το Ισραήλ.

Μια πρώτη αυτοκινητοπομπή 20 φορτηγών έφθασε χθες Σάββατο. Ο ΟΗΕ δηλώνει ότι χρειάζονται 100 φορτηγά την ημέρα για να ικανοποιούνται βασικές ανάγκες των κατοίκων στη Γάζα.

Σήμερα επίσης, έξι δεξαμενές καυσίμων αποθηκευμένων στον τερματικό σταθμό της Ράφας παραδόθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας, που δεν έχει ηλεκτρικό ρεύμα και όπου υπάρχει μεγάλη έλλειψη καυσίμων για τη λειτουργία των γεννητριών.

Η έλλειψη καυσίμων θέτει σε κίνδυνο τη λειτουργία των θερμοκοιτίδων όπου παραμένουν περισσότερα από 120 πρόωρα νεογνά, προειδοποίησε σήμερα η Unicef.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, τουλάχιστον 1,4 εκατομμύριο Παλαιστίνιοι έχουν εκτοπιστεί από την έναρξη της σύγκρουσης και η ανθρωπιστική κατάσταση στο έδαφος είναι "καταστροφική".

Στην πόλη Χαν Γιούνις, 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα και 60 τραυματίστηκαν κατά τον βομβαρδισμό ενός κτιρίου στο οποίο στεγάζονταν ένα καφέ και καταστήματα, σύμφωνα με τη Χαμάς.

Στη Ράφα, δεκάδες άνθρωποι σχημάτιζαν ουρά μπροστά από ένα αρτοποιείο ή περίμεναν να γεμίσουν μπιτόνια με νερό, ενώ άλλοι έψαχναν στα ερείπια κατεστραμμένων σπιτιών.

Στην πόλη Ντέιρ αλ-Μπάλα, στο κέντρο της Λωρίδας της Γάζας, τα πτώματα πολλών παιδιών κείτονταν στο γεμάτο αίματα δάπεδο ενός νεκροτομείου.

Πυριτιδαποθήκη

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Χοσεΐν Αμίρ-Αμπντολαχιάν προειδοποίησε σήμερα τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ότι η κατάσταση μπορεί να γίνει "ανεξέλεγκτη" στη Μέση Ανατολή εάν οι δύο χώρες "δεν τερματίσουν αμέσως τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και τη γενοκτονία στη Γάζα". "Σήμερα η περιοχή είναι σαν πυριτιδαποθήκη... Θα ήθελα να προειδοποιήσω τις Ηνωμένες Πολιτείες και το ισραηλινό καθεστώς ότι εάν δεν βάλουν αμέσως τέλος στα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και τη γενοκτονία στη Γάζα, όλα είναι πιθανά ανά πάσα στιγμή και η περιοχή θα μπορούσε να γίνει ανεξέλεγκτη", είπε ο Αμίρ-Αμπντολαχιάν από την Τεχεράνη.

Η διεθνής κοινότητα φοβάται τυχόν διάχυση του πολέμου που άρχισε στις 7 Οκτωβρίου μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ, και μια μεγαλύτερη ανάμιξη κυρίως της Χεζμπολάχ του Λιβάνου, συμμάχου του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς που υποστηρίζεται από το Ιράν.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την ενίσχυση των στρατιωτικών τους μέσων στην περιοχή για να αποτρέψουν μια γενικευμένη ανάφλεξη.

Ο Αμίρ-Αμπντολαχιάν προειδοποίησε ότι "οποιοσδήποτε λάθος υπολογισμός στη συνέχιση της σύγκρουσης, της γενοκτονίας, της σφαγής και του αναγκαστικού εκτοπισμού των κατοίκων της Γάζας και της Δυτικής Όχθης μπορεί να έχει βαριές συνέπειες" για την περιοχή και "κατά των συμφερόντων των επιτιθέμενων χωρών".

Περισσότεροι από 1.400 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Ισραήλ, οι περισσότεροι άμαχοι, πυροβολήθηκαν, κάηκαν ζωντανοί ή ακρωτηριάστηκαν την ημέρα της επίθεσης που εξαπέλυσε στις 7 Οκτωβρίου η Χαμάς στο Ισραήλ, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές.

Στη Λωρίδα της Γάζας, τουλάχιστον 4.651 Παλαιστίνιοι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σκοτώθηκαν κατά τους συνεχείς βομβαρδισμούς που πραγματοποιούνται ως αντίποινα από τον ισραηλινό στρατό, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Το Ιράν επιδοκίμασε την επίθεση της Χαμάς, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι δεν ενεπλάκη.

Ειδήσεις σήμερα:

Καρκίνος του μαστού: Στα ροζ το κτήριο της ΓΓ Αιγαίου στην Μυτιλήνη

Τηλεφωνική απάτη – Ορεστιάδα: Στα χέρια της Αστυνομίας ο “μαϊμού” γιατρός

Νέο Ηράκλειο – τροχαίο δυστύχημα: 19χρονος ξεψύχησε στην άσφαλτο (εικόνες)