Λωρίδα της Γάζας: Ισραηλινός στρατιώτης σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια επιδρομής

Ισραηλινά στρατεύματα πραγματοποιούν επιδρομές κατά μήκος των συνόρων, οι οποίες σύμφωνα με τον στρατό έχουν σκοπό την εκκαθάριση της περιοχής και τη συγκέντρωση πληροφοριών.

Ένας Ισραηλινός στρατιώτης σκοτώθηκε σήμερα από αντιαρματικό πύραυλο κατά τη διάρκεια επιδρομής στην ελεγχόμενη από τη Χαμάς Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε ο στρατός.

Ισραηλινά στρατεύματα πραγματοποιούν επιδρομές κατά μήκος των συνόρων, οι οποίες σύμφωνα με τον στρατό έχουν σκοπό την εκκαθάριση της περιοχής και τη συγκέντρωση πληροφοριών για τους αγνοούμενους και τους αιχμαλώτους που κρατούνται από την ένοπλη οργάνωση Χαμάς στον θύλακα.

Ένας στρατιώτης των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) σκοτώθηκε, ένας φέρει τραύμα µμέτριας βαρύτητας και δύο τραυματίστηκαν ελαφρά από αντιαρματικό πύραυλο που εκτοξεύτηκε προς ένα άρμα μάχης των IDF και ένα όχημα μηχανικής", ανακοίνωσε ο στρατός.

