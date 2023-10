Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Ζητά τη γνωμάτευση του γιατρού του αγώνα για να κινηθεί νομικά εναντίον του

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά για την ώρα από τα αποδυτήρια του Γ. Καραϊσκάκης, ο Χουάνκαρ ζαλίζεται και δεν ακούει, λόγω της κροτίδας που δέχθηκε.

Για το λόγο αυτό μεταφέρεται στο νοσοκομείο. Ο γιατρός του αγώνα, όπως τονίζεται από την πλευρά του Παναθηναϊκού, άλλαξε την αρχική του γνωμάτευση που ανέφερε ότι ο ποδοσφαιριστής δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί και πλέον αναφέρει ότι ο Χουάνκαρ είναι καλύτερα.

Όπως επισημαίνει επίσης η πλευρά των πράσινων, ο Παναθηναϊκός ζητάει εγγράφως τη γνωμάτευση από τον γιατρό του αγώνα, ώστε να κινηθεί νομικά εναντίον του.

