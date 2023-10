Αθλητικά

Άρης - Καρδίτσα: νίκη για τους Θεσσαλονικείς

Πήρε την... μπουκιά από το στόμα της Καρδίτσας ο Άρης.

Εβλεπε την... πλάτη της αντιπάλου, για τη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης, ο Αρης, εν τέλει, επικράτησε απόψε, στο Αλεξάνδρειο, για την 3η αγωνιστική της Basket League, επί της Καρδίτσας, με 69-61. Αποτέλεσμα που του έδωσε την τρίτη συνεχή νίκη του στη σεζόν, σε Ελλάδα και Ευρώπη (σ.σ. προηγήθηκαν οι επιτυχίες επί του Απόλλωνα στην Πάτρα και της Τουρκ Τέλεκομ για το Eurocup).

Κορυφαίος για τους «κιτρινόμαυρους» στο, κακό ποιοτικά, ματς ήταν ο Βασίλης Τολιόπουλος (22 πόντοι, με 4/8 τρίποντα, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο). Για 50’’ χρησιμοποιήθηκε ο εσχάτως αποκτηθείς από τους Θεσσαλονικείς, Κρις Μπάνκστον, με τα οποία ο Αμερικανός έκανε το ντεμπούτο του με τη φανέλα του Αρη.

Κυριάρχησε στη ρακέτα (34-41 τα ριμπάουντ υπέρ της), είχε με νταμπλ νταμπλ τον Μίτσελ Σμιθ (18 πόντοι, 10 ριμπάουντ), η Καρδίτσα, όμως, δεν κατάφερε να συντηρήσει το υπέρ της προβάδισμα, το οποίο θα της έδινε την πρώτη νίκη της στη σεζόν, «πληρώνοντας» τα 19 λάθη της.

Τα δεκάλεπτα: 15-15, 29-39, 50-50, 69-61

Με καλύτερα πατήματα στο παρκέ, κυρίως αμυντικά, από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, η Καρδίτσα, γεγονός που της έδωσε προβάδισμα 4 πόντων στο 4’ (5-9).

Οι πρωτοβουλίες των Τολιόπουλου, Χάρελ, έφεραν το ματς στα ίσια, με την ολοκλήρωση της πρώτης περιόδου και στις αρχές της δεύτερης (15-15, 19-19), χρονικό σημείο που οι Θεσσαλοί, με κινητήριο μοχλό -αμυντικά και επιθετικά- αρχικά τον Σάιμπερτ και στην πορεία τους Κλάσεν, Σμιθ, «έτρεξαν» επιμέρους σκορ 8-18 και ξέφυγαν στο 19’ με +10 (27-37). Επίπεδο στο οποίο έμεινε η διαφορά για το ημίχρονο (20’ 29-39).

Το «καυτό» χέρι του Τολιόπουλου (13 πόντοι, με 3/3 τρίποντα, 4/4 βολές) και η επιθετική συνεισφορά από τα 6.75 των Χάρελ, Γκάλινατ, συνετέλεσαν στο να κάνει ο Αρης την ολική ανατροπή στην τρίτη περίοδο και να γίνει «αφεντικό» στο ματς στο 28’ με +2 (50-48).

Η Καρδίτσα «απάντησε» με σερί 0-6, στο ξεκίνημα του τέταρτου δεκαλέπτου, με τους Σάιμπερτ, Σμιθ και τον Μάρεκ να τροφοδοτεί εξαιρετικά τους συμπαίκτες του (50-54).

Οι Θεσσαλονικείς, όμως, είχαν την τελευταία λέξη στο ματς. Με σερί 11-3 πήραν τα ηνία στο σκορ με 61-57, με 36’’9 να απομένουν για τη λήξη, και «καθάρισαν» με τη νίκη.

Διαιτητές: Τσαρούχα, Μαρινάκης, Τσώνος

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΑΡΗΣ (Γιάννης Καστρίτης): Σλαφτσάκης 2, Σανόγκο 8, Τολιόπουλος 22 (4), Καρ 5 (1), Κατσίβελης, Μποχωρίδης 5 (1), Ντε Σόουζα 2, Χάρελ 11 (1), Μπάκστον, Γκάλινατ 14 (1)

ΚΑΡΔΙΤΣΑ (Νίκος Παπανικολόπουλος): Γουάιτ 6, ΜακΚάλουμ 8 (1), Μπιουκάναν 8, Κλάσεν 11 (2), Σμιθ 18, Χρηστίδης, Τσούκας, Αβδάλας, Σάιμπερτ 10 (1), Καμπερίδης

