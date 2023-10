Κοινωνία

Missing alert: Βρέθηκε η 13χρονη Νικολέτα

Που και πως εντοπίστηκε λίγες ώρες μετά από την ανακοίνωση από "Το Χαμόγελο του Παιδιού".

Αίσιο τέλος στην περιπέτεια της 13χρονης Νικολέτας, η οποία είχα χαθεί από τα Πατήσια.

Η ανακοίνωση από "Το Χαμόγελο του Παιδιού":

"Η περιπέτεια της Νικολέτας Ν. 13 ετών έληξε δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών της ανθρώπων που την αναζητούσαν. Η Νικολέτα Ν. βρέθηκε και είναι καλά στην υγεία της. «To Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στην Νικολέτα Ν. και την οικογένειά της για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί".

