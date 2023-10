Πολιτισμός

Εορτολόγιο 23 Οκτωβρίου - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Ποιους Αγίους τιμά σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία. Σε ποιους πρέπει να πείτε Χρόνια Πολλά σήμερα.

Σήμερα 22 Οκτωβρίου η η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά την μνήμη:

Αυτό σημαίνει ότι γιορτάζουν σήμερα όσοι λέγονται:

Αποστόλου Ιακώβου του Αδελφοθέου , πρώτου επισκόπου Ιεροσολύμων. Νεομάρτυρος Ιωάννου του Ηπειρώτου. Οσίων Ιγνατίου Α`, πατριάρχου Κ ων/ πόλεως, Μακαρίου του Ρωμαίου, Νικηφόρου. Πετρωνίου και Ιακώβου του Ρώσου.

Πηγή: ecclesia.gr

