F1 - GP ΗΠΑ: Ο Μαξ Φερστάπεν πανηγύρισε την 50η νίκη στην καριέρα του (βίντεο)

Τι κι αν ξεκίνησε από την έκτη θέση; Ο Μαξ Φερστάπεν επιβεβαίωσε την απόλυτη κυριαρχία του στο φετινό πρωτάθλημα της Φόρμουλα Ενα και στο Οστιν, όπου πανηγύρισε τη 15η νίκη του στη σεζόν και ισοφάρισε το απόλυτο ρεκόρ που είχε πετύχει ο ίδιος πέρυσι, έχοντας μπροστά του άλλους τέσσερις αγώνες για να το καταρρίψει. Ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull, που έχει ήδη εξασφαλίσει τον τρίτο διαδοχικό τίτλο του, έφτασε τις 50 νίκες στην καριέρα του και απέχει πλέον μια νίκη από τον -τέταρτο στη λίστα όλων των εποχών- Αλέν Προστ που έχει 51. Ο Λιούις Χάμιλτον πίεσε στο τέλος τον Φερστάπεν και έφτασε πολύ κοντά του, αλλά τελικά ο Βρετανός «πιλότος» της Mercedes έμεινε στη δεύτερη θέση, με τον συμπατριώτη του Λάντο Νόρις με McLaren να τερματίζει τρίτος. Απογοητευτικός αγώνας για τον Σαρλ Λεκλέρκ, ο οποίος εκκίνησε από την pole position, αλλά έχασε αμέσως την πρωτοπορία από τον Νόρις και στη συνέχεια «πλήρωσε» την κακή στρατηγική της Ferrari και οπισθοχώρησε στην έκτη θέση Η πρώτη δεκάδα στο γκραν πρι των ΗΠΑ και οι βαθμολογίες οδηγών και κατασκευαστών: 1. Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull) 1ωρ.35:21.362 2. Λιούις Χάμιλτον (Μ. Βρετανία/Mercedes) + 2.225 3. Λάντο Νόρις (Μ. Βρετανία/McLaren) + 10.730 4. Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ (Ισπανία/Ferrari) + 15.134 5. Σέρχιο Πέρες (Μεξικό/Red Bull) + 18.460 6. Σαρλ Λεκλέρκ (Μονακό/Ferrari) + 24.662 7. Τζόρτζ Ράσελ (Μ. Βρετανία/Mercedes) + 24.999 8. Πιερ Γκασλί (Γαλλία/Alpine) + 47.996 9. Λανς Στρολ ((Καναδάς/Aston Martin) + 48.696 10. Γιούκι Τσουνόντα (Ιαπωνία/AlphaTauri) + 1:14.385

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΔΗΓΩΝ 1. Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull) 466 βαθμοί --ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ-- 2. Σέρχιο Πέρες (Μεξικό/Red Bull) 238 3. Λιούις Χάμιλτον (Μ. Βρετανία/Mercedes) 219 4. Φερνάντο Αλόνσο (Ισπανία/Aston Martin) 183 5. Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ (Ισπανία/Ferrari) 168 6. Σαρλ Λεκλέρκ (Μονακό/Ferrari) 159 7. Λάντο Νόρις (Μ. Βρετανία/McLaren) 156 8. Τζορτζ Ράσελ (Μ. Βρετανία/Mercedes) 139 9. Όσκαρ Πιάστρι (Αυστραλία/McLaren) 83 10. Πιέρ Γκασλί (Γαλλία/Alpine) 52 11. Λανς Στρολ (Καναδάς/Aston Martin) 49 12. Εστεμπάν Οκόν (Γαλλία/Alpine) 44 13. Αλεξάντερ Αλμπον (Ταϊλάνδη/Williams) 23 14. Βάλτερι Μπότας (Φινλανδία/Alfa Romeo) 10 15. Νίκο Χούλκενμπεργκ (Γερμανία/Haas) 9 16. Γκουανγιού Ζου (Κίνα/Alfa Romeo) 6 17. Γιούκι Τσουνόντα (Ιαπωνία/AlphaTauri) 5 18. Κέβιν Μάγκνουσεν (Δανία/Haas) 3 19. Λίαμ Λόσον (Νέα Ζηλανδία/AlphaTauri) 2 20. Λόγκαν Σάρτζεντ (ΗΠΑ/Williams) 0 21. Νικ Ντε Φρις (Ολλανδία/AlphaTauri) 0 22. Ντάνιελ Ρικιάρντο (Αυστραλία/AlphaTauri) 0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ 1. Red Bull-Honda RBPT 704 βαθμοί --ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ-- 2. Mercedes 358 3. Ferrari 327 4. McLaren-Mercedes 239 5. Aston Martin-Mercedes 232 6. Alpine-Renault 96 7. Williams-Mercedes 23 8. Alfa Romeo-Ferrari 16 9. Haas-Ferrari 12 10. AlphaTauri-Honda RBPT 7