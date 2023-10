Παράξενα

Σύρος: Ελικόπτερο προσγειώθηκε σε βενζινάδικο για ανεφοδιασμό καυσίμων!

Πήγε να…φουλάρει για την επόμενη πτήση. Τι λέει ο ιδιοκτήτης του πρατηρίου καυσίμων στον ΑΝΤ1 για τον ασυνήθιστο... πελάτη.

Την περασμένη Πέμπτη, όσοι βρέθηκαν σε πρατήριο υγρών καυσίμων της Σύρου αντίκρισαν ένα… όχι και τόσο συνηθισμένο θέαμα, αφού ένας πιλότος μικρού ελικοπτέρου μετέβη για τον ανεφοδιασμό καυσίμων.

Ο πιλότος έφθασε στο βενζινάδικο με το ελικόπτερο σαν να ήταν… κανονικό όχημα και γέμισε το ντεπόζιτο για την επόμενη πτήση.

Ο ιδιοκτήτης του πρατηρίου υγρών καυσίμων Μάρκος Ρούσσος μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Καλημέρα Ελλάδα" για τον ασυνήθιστο... πελάτη.

