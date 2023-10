Υγεία - Περιβάλλον

Ο υπερβολικός θόρυβος επηρεάζει την υγεία των παιδιών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα αποτελέσμα έρευνα για τη σχέση θορύβου και υγείας των παιδιών.

-

Οι κίνδυνοι του υπερβολικού θορύβου για την υγεία των παιδιών έχουν υποτιμηθεί και πλέον είναι ώρα να δράσουμε, επισημαίνει η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής σε επικαιροποιημένη δήλωσή της που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Pediatrics» και παρουσιάστηκε στο φετινό συνέδριό της.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι τα παιδιά και οι έφηβοι κινδυνεύουν να χάσουν την ακοή τους ανεβάζοντας την ένταση στις προσωπικές τους συσκευές ακρόασης. Όμως, τα παιδιά εκτίθενται σε δυνητικά επιβλαβή θόρυβο ήδη από τη βρεφική ηλικία και οι επιπτώσεις συσσωρεύονται κατά τη διάρκεια της ζωής τους.

Οι συνηθισμένοι καθημερινοί θόρυβοι, όπως η οδική κυκλοφορία ή η τηλεόραση μπορούν να διαταράξουν όχι μόνο την ακοή, αλλά και τον ύπνο, τη μάθηση και την ποιότητα ζωής των παιδιών. Επίσης, η χρήση προσωπικών συσκευών ακρόασης είναι μια από τις πιο διαδεδομένες μορφές έκθεσης σε θόρυβο. Διαπιστώθηκε ότι το 60% των εφήβων και των νεαρών ενηλίκων υπερβαίνουν τη μέγιστη συνιστώμενη ημερήσια τιμή έκθεσης στον θόρυβο. Θόρυβος άνω των 70 ντεσιμπέλ για παρατεταμένο χρονικό διάστημα μπορεί να αρχίσει να βλάπτει την ακοή. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι οι ήχοι μιας μοτοσικλέτας, μιας ροκ συναυλίας και ενός κινηματογράφου κυμαίνονται από 80 έως και 115 ντεσιμπέλ. Ο δυνατός θόρυβος άνω των 120 ντεσιμπέλ, όπως ένας κεραυνός ή η απογείωση ενός αεροσκάφους μπορεί να προκαλέσει άμεση βλάβη στα αυτιά.

Η υπερβολική ή παρατεταμένη έκθεση σε υψηλές εντάσεις μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια ακοής, εμβοές ή υπερακουσία, μια κατάσταση κατά την οποία οι καθημερινοί ήχοι μπορεί να φαίνονται αφόρητα δυνατοί και επώδυνοι. Η νευροαισθητήρια απώλεια ακοής είναι αποτέλεσμα βλάβης του εσωτερικού αυτιού και είναι συνήθως μη αναστρέψιμη και μπορεί να προκληθεί από ακρόαση δυνατής μουσικής.

«Τα παιδιά έχουν μικρότερους ακουστικούς πόρους από τους ενήλικες, γεγονός που εντείνει τους ήχους υψηλότερης συχνότητας. Και η ανησυχία δεν αφορά μόνο στην ένταση, αλλά και το πόσο καιρό και πόσο συχνά τα παιδιά εκτίθενται στον θόρυβο», επισημαίνει η Σόφι Μπαλκ, κύρια συγγραφέας της μελέτης και πρώην πρόεδρος του Συμβουλίου για την Περιβαλλοντική Υγεία και την Κλιματική Αλλαγή της Αμερικανικής Ακαδημίας Παιδιατρικής. Η ίδια προσθέτει ότι είναι πολύ σημαντικό να αποτρέψουμε την έκθεση των παιδιών στους επιβλαβείς ήχους από νωρίς στη ζωή τους.

Η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής συμβουλεύει τους φροντιστές να αποφεύγουν να πηγαίνουν τα μικρά παιδιά σε υπερβολικά θορυβώδεις χώρους, όπως συναυλίες, αθλητικές εκδηλώσεις ή επιδείξεις πυροτεχνημάτων και εάν παρευρίσκονται θα πρέπει να χρησιμοποιούν προστατευτικές ωτοασπίδες. Επίσης, να μειώνουν την ένταση της τηλεόρασης, των υπολογιστών, των ραδιοφώνων και των προσωπικών συσκευών ακρόασης. Επιπλέον, όταν τα παιδιά χρησιμοποιούν μια προσωπική συσκευή ακρόασης θα πρέπει να μπορούν να ακούνε όταν τους μιλούν και να κάνουν διαλείμματα από τη συσκευή, αλλά και να χρησιμοποιούν τα ακουστικά με προσοχή.

Τέλος, οι φροντιστές θα πρέπει να χρησιμοποιούν τις συσκευές βρεφικού ύπνου με προσοχή σχετικά με το επίπεδο ήχου, αλλά και να αναζητούν στα παιχνίδια και τις συσκευές πληροφορίες για τον έλεγχο της έντασης του ήχου, τη συχνότητα και τις τεχνολογίες ακύρωσης θορύβου.

Ειδήσεις σήμερα:

Σύνοδος Κορυφής: Πρωτοβουλία Μητσοτάκη για μεταναστευτικό και φυσικές καταστροφές

“Ενώπιος Ενωπίω” - Μακρυπούλια: Η μητρότητα, οι κρίσεις πανικούς και οι παπαράτσι (βίντεο)

Σεισμός στα Καλάβρυτα