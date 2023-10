Πολιτική

Μεσανατολικό: Στο Ισραήλ ο Μητσοτάκης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανακοίνωση του γραφείου του Πρωθυπουργού για την επίσκεψή του στο Ισραήλ.

-

"Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έφθασε στο Ισραήλ, όπου σε λίγη ώρα θα έχει συνάντηση στην Ιερουσαλήμ με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Benjamin Netanyahu.

Ο Πρωθυπουργός θα επιστρέψει στην Αθήνα το απόγευμα", αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού.

Την περασμένη εβδομάδα η επίσκεψη του Πρωθυπουργού της Ελλάδας είχε αναβληθεί για λόγους ασφαλείας.

Τον Πρωθυπουργό συνοδεύει ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος δεν θα συμμετάσχει στο προγραμματισμένο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο, λόγω του ταξιδιού στο Τελ Αβίβ, όπως αναφέρουν διπλωματικές πηγές.

Ειδήσεις σήμερα:

Γάζα - ΟΗΕ: “Καμπανάκι” για την εξάπλωση μολυσματικών ασθενειών

Πέθανε ο Χρόνης Αηδονίδης

Ηράκλειο: Φωτιά σε αποθήκη κοντά σε σπίτια