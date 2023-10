Αθλητικά

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Η διάγνωση για τον Χουάνκαρ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η διάγνωση για την κατάσταση της υγείας του Χουάνκαρ μετά την πτώση από κροτίδα. Παραμένει στο νοσοκομείο ο 33χρονος Ισπανός.

-

Ο Χουάνκαρ διακομίσθηκε με ασθενοφόρο στο «Υγεία» το βράδυ της Κυριακής (22/10) προκειμένου να υποβληθεί στις απαιτούμενες εξετάσεις, λίγες ώρες μετά τον τραυματισμό του από κροτίδα που πετάχτηκε απ’ την εξέδρα στο 50ό λεπτό του ντέρμπι Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός κι ενώ έκανε προθέρμανση δίπλα στο γήπεδο.

Τα αποτελέσματα του πρώτου κύκλου των εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκε ο Ισπανός μπακ του Παναθηναϊκού, επιβεβαίωσαν τη σοβαρότητα της κατάστασης και του προβλήματος, καθώς πρφοέκυψε πως έχει υποστεί διάσειση λαβύρινθου και μερική απώλεια ακοής στο αριστερό αυτί, με αποτέλεσμα να αισθάνεται συμπτώματα αστάθειας, ιλίγγου και ναυτίας μετά το συμβάν.

Ο 33χρονος Ισπανός μπακ του Παναθηναϊκού παραμένει και το πρωί της Δευτέρας στο «Υγεία» προκειμένου να ολοκληρώσει τον κύκλο όλων των απαραίτητων εξετάσεων.

Ειδήσεις σήμερα:

Εορτολόγιο 23 Οκτωβρίου - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Φίλης: Ο Κασσελάκης δεν μπορεί να εκπροσωπεί τον ΣΥΡΙΖΑ

Ηράκλειο: Φωτιά σε αποθήκη κοντά σε σπίτια