Λιάγκας σε Κασσελάκη: Αισθάνεστε σταρ και όχι πολιτικός, πρέπει να ξεκαβαλήσετε (βίντεο)

Οι δηλώσεις του Κασσελάκη για την υπερέκθεση και το ξέσπασμα του Λιάγκα.

Οι δηλώσεις που έκανε ο Στέφανος Κασσελάκης στον ΑΝΤ1 και στις οποίες είπε, μεταξύ άλλων, ότι σιχαίνεται την υπερέκθεση και βαρέθηκε να κυνηγάει η κάμερα τόσο εκείνον, όσο και τον Τάιλερ, προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του παρουσιαστής της εκπομπής "Το Πρωινό", Γιώργου Λιάγκα.

Μετά την προβολή των επίμαχων δηλώσεων του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, ο Γιώργος Λιάγκας θέλησε να τοποθετηθεί και ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός, σχετικά με το πώς χειρίζεται την προσωπική του ζωή ο Στέφανος Κασσελάκης.

«Ειλικρινά σήμερα αισθάνομαι πως έχει έρθει η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι με τον κύριο Κασσελάκη. Πλέον στερείται σοβαρότητας όλη αυτή η ιστορία. Ο κύριος Κασσελάκης κάνει ένα μεγάλο λάθος. Προφανώς τον έχει επηρεάσει η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα στην Ελλάδα. Του έχουν πει κάποιοι ότι όταν του ασκείται κριτική, του ασκείται λόγω των σεξουαλικών του προτιμήσεων. Είναι το μεγάλο λάθος του κυρίου Κασσελάκη."

Το θέμα είναι να μας αποδείξετε εσείς ότι μπορείτε να κυβερνήστε ένα κόμμα δύσκολο και αύριο μια χώρα. Ο ελληνικός λαός απέδειξε ότι δεν είναι ομοφοβικός. Το ότι υπάρχουν κάποιοι Μπέοι… Σε όλο τον κόσμο υπάρχουν. Τα μέσα φταίνε που κοιτάνε αυτό το κομμάτι της ζωή σας είτε ήσασταν με τον Τάιλερ, είτε με τη Μαρία; Τα μέσα υπερπροβάλλουν τη σχέση σας, ή εσείς που όπου πάτε, πηγαίνετε με τον Τάιλερ; Αντί να μιλήσετε πολιτικά λέτε πως πήγατε με τον Τάιλερ στον Ευαγγελισμό και ότι “ο Τάιλερ έχει υιοθετήσει τη χώρα μου”.

Αν έβγαινε ο Μητσοτάκης και σε μια συνέντευξη πέντε λεπτών, μίλαγε τα δύο λεπτά για τη Μαρέβα και τα ρούχα της, τι θα λέγανε σήμερα;… Πρέπει να καταλάβετε, επειδή αισθάνεστε σταρ και όχι πολιτικός. Πρέπει να ξεκαβαλήσετε το άλογο του σταριλικίου. Αν στα πέντε λεπτά συνέντευξης, τα δύο μιλάτε για τον Τάιλερ και πόσο έχει αγαπήσει την Ελλάδα…

Πρέπει να φύγετε από το κομμάτι ότι είστε ομοφυλόφιλος και από το κομμάτι της υπερπροβολής της προσωπική σας ζωής. Εσείς το υπερτονίζετε. Η επιτυχία σας θα είναι όταν τα πρωινάδικα, όπως τα βαφτίζετε, σταματήσουν να σας παίζουν. Γιατί αυτά που θα μας λέτε θα είναι βαρετά. Όσο βγαίνετε με τη βέρα και λέτε ότι ο Τάιλερ πήγε στον Ευαγγελισμό και προβάλλετε τον άντρα σας, αυτό αφορά όλη την ελληνική κοινωνία» είπε σε έντονο ύφος ο Γιώργος Λιάγκας.

