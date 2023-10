Αθλητικά

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Τι έγραψε ο διαιτητής στο φύλλο αγώνα για τη διακοπή

Σύμφωνα με τον Ιταλό διαιτητή της αναμέτρησης, ο γιατρός του αγώνα δεν ήταν σε θέση να αποφασίσει αν ο Χουανκάρ μπορούσε να αγωνιστεί μετά τον τραυματισμό του.

Την αδυναμία του γιατρού του αγώνα κ. Γώγου να αποφασίσει εάν ο Χουάνκαρ ήταν σε θέση να αγωνιστεί, μετά την κροτίδα που δέχθηκε στο 50ό λεπτό του ντέρμπι Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός (22/10), ενώ έκανε προθέρμανση, ανέφερε ως αιτία της απόφασής του να διακόψει οριστικά τον αγώνα, ο Ιταλός διαιτητής Φάμπιο Μαρέσκα, στο φύλλο αγώνος που συνέταξε μετά το ματς (στο ξενοδοχείο) και είδε το φως της δημοσιότητας το πρωί της Δευτέρας (23/10).

Αναλυτικά όσα αναφέρει στο φύλλο αγώνος ο Ιταλός διαιτητής:

Η έναρξη του αγώνα έγινε με καθυστέρηση δύο λεπτών, διότι υπήρχε πολύ καπνός στο γήπεδο, εξαιτίας καπνογόνων που άναψαν οι φίλοι του Ολυμπιακού. Στο 27ο και στο 29ο λεπτό έγιναν συστάσεις από τα μεγάφωνα, διότι οι φίλοι του Ολυμπιακού έκαναν χρήση λέιζερ στους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού.

Στο λεπτό 49 του δευτέρου ημιχρόνου αφού ο Ολυμπιακός είχε σκοράρει, διέκοψα προσωρινά τον αγώνα, λόγω καπνογόνων που είχαν ανάψει από οπαδούς του Ολυμπιακού (η επανέναρξη του αγώνα θα ήταν πλάγιο για τον Ολυμπιακό, στην απέναντι πλευρά του πάγκου του Ολυμπιακού, στο κέντρο του γηπέδου).

Ενώ διακόπηκε ο αγώνας, έπεσαν κροτίδες από οπαδούς του Ολυμπιακού. Έχω δει ότι ένας παίκτης του Παναθηναϊκού (Ν. 3 Πέρεθ Λόπες Χουάν Κάρλος – Χουάνκαρ), που βρίσκονταν έξω από το γήπεδο, στην περιοχή προθέρμανσης ήταν πεσμένος στο έδαφος μετά τον θόρυβο των κροτίδων. Μετά από περίπου πέντε λεπτά εξέτασης, του παραπάνω ποδοσφαιριστή, οι γιατροί αποφάσισαν να τον στείλουν στο ιατρείο και όλοι οι παίκτες και οι υπεύθυνοι της ομάδας του Παναθηναϊκού αποφάσισαν να εγκαταλείψουν τον αγωνιστικό χώρο και α επιστρέψουν στα αποδυτήρια.

Μετά από αυτό σφύριξα δύο φορές διακόπτοντας προσωρινά τον αγώνα, επιστρέφοντας στα αποδυτήρια. Λίγα λεπτά μετά την επιστροφή στα αποδυτήρια μίλησα με τον γιατρό του αγώνα και μου είπε ότι ο παίκτης ν. 3 του Παναθηναϊκού από τον θόρυβοι της κροτίδας είχε προσωρινή απώλεια ακοής στο αριστερό του αυτί.

Στα επόμενα 60 λεπτά, ο γιατρός του αγώνα επισκέφτηκε ξανά τον παίκτη ν.3 και μου είπε ότι είχε βελτιωθεί η κατάστασή του, αλλά και πάλι δεν μπορούσε να σταθεί όρθιος σύμφωνα με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή. Ο γιατρός του αγώνα δεν μπόρεσε να αποφασίσει αν το ν. 3 του Παναθηναϊκού ήταν ικανός ή όχι να αγωνιστεί, με τα ιατροτεχνολογικά μέσα που είχε στο γήπεδο.

Άρχισε λοιπόν να γράφει τη συνημμένη δήλωση στις 22.10 και την υπέγραψε 40 λεπτά αργότερα. Επειδή και οι δύο ομάδες πίεζαν τον γιατρό του αγώνα να αλλάξει την απόφασή του και επειδή είχαν περάσει περισσότερες από δύο ώρες από την προσωρινή διακοπή, γύρω στις 23:05 επικοινώνησα με τους συλλόγους, τον παρατηρητή της Super League και την αστυνομική αρχή, ότι από τη μεριά μου δεν υπήρχαν οι προϋποθέσεις για να ξανά αρχίσει ο αγώνας.





