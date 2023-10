Life

“Η Μάγισσα”: Αποκλειστικό απόσπασμα το επεισόδιο της Δευτέρας (βίντεο)

Δείτε το αποκλειστικό απόσπασμα από το σημερινό ανατρεπτικό επεισόδιο της συναρπαστικής παραγωγής του ΑΝΤ1.

Μάνη, 1817…

Δύο ισχυρές οικογένειες, δύο σπαρασσόμενες πατριές που έχουν συμφιλιωθεί μέσα από τον γάμο των παιδιών τους.

Μια εξαφάνιση, όμως, θα αναβιώσει την παλιά έχθρα.

Ένας ανελέητος πόλεμος ξεκινά κι ένα κορίτσι, που έχει οδηγό τα οράματά του, θα κάνει τα πάντα για να κρύψει αυτό το χάρισμα, ώστε να γλιτώσει από το στίγμα της μάγισσας.

Στα μάτια της, το σκοτάδι θα γίνει φως…

ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 14

Ο Μάρκος μαθαίνει τον πραγματικό λόγο που η Δαμιανή έδιωξε την Αναστασία απ’ τον πύργο και καταρρακώνεται. Ο Τζανής έρχεται σε μεγάλη σύγκρουση με τη Μεταξία, καθώς μαθαίνει πως αποκάλυψε στη Γερακίνα την παράνομη σχέση τους. Η Θεοφανώ εκμυστηρεύεται στη Σιμώνη αυτό που της συμβαίνει κι εκείνη της προτείνει ένα σχέδιο για να κάνει το χάρισμα, σύμμαχό της. Ο Μάρκος παίρνει μια απόφαση που θα συγκλονίσει την Αναστασία. Ο Αντρέι βλέπει στο πρόσωπο του Μανόλη, τον σωστό άνθρωπο που θ’ αφυπνίσει αυτούς που πρέπει για να τον βοηθήσουν να φέρει εις πέρας την αποστολή του.

