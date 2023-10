Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Οι προβλέψεις της Δευτέρας και η Πανσέληνος (βίντεο)

Πανσέληνος και έκλειψη στον Σκορπιό. Ποια ζώδια επηρεάζει. Αναλυτικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα.

Τα νέα από τη ζωδιακή επικαιρότητα και τις αποκαλύψεις του αστρολογικού χάρτη έφερε κοντά μας την Παρασκευή όπως και κάθε μέρα, η αστρολόγος Λίτσα Πατέρα μέσα από την εκπομπή «Το Πρωινό».

"Έρχονται πολλές αλλαγές. Οι πρώτες ημέρες της εβδομάδας θα είναι πάρα πολύ καλές, γιατί και οι τρεις πλανήτες που έχουν έρθει στον Σκορπιό μπορούν να προετοιμάσουν θέματα που έχουν σχέση με οικονομικά και συναισθηματικά", είπε αρχικά η αστρολόγος.

"Το τέλος της εβδομάδας θα είναι αρκετά πιεστικό, καθώς πραγματοποιείται Πανσέληνος και Έκλειψη όπου λαμβάνει μέρος και ο Άρη", είπε.

"Ταύροι, Λιοντάρια, Σκορπιοί και Υδροχόοι που είναι γεννημένοι τις πρώτες μέρες είναι τα ζώδια που θα επηρεαστούν", τόνισε η Λίτσα Πατέρα.

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Φωτεινή Πετρογιάννη, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις λεπτομερείς αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

