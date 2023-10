Αθλητικά

Οπαδική βία - Βραζιλία: φονική συμπλοκή για το ντέρμπι Φλαμένγκο - Βάσκο ντα Γκάμα

Εκτός ελέγχου τα επεισόδια μεταξύ οπαδών των δύο ομάδων, στο Ρίο ντε Τζανέιρο.

Τραγωδία συγκλονίζει το βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο. Πριν τον αγώνα της Φλαμένγκο με τη Βάσκο ντα Γκάμα (1-0), ένας άνδρας έχασε τη ζωή του σε συγκρούσεις μεταξύ οπαδών των δύο ομάδων που σημειώθηκαν κοντά στο στάδιο «Μαρακανά», όπου θα διεξαχθεί ο τελικός του Copa Libertadores μεταξύ Μπόκα και Φλουμινένσε.

Το θύμα πυροβολήθηκε, ενώ υπήρξαν επίσης και τέσσερις σοβαρά τραυματίες.

Το επεισόδιο σημειώθηκε στον σιδηροδρομικό σταθμό Κόσμος, στη δυτική περιοχή του Ρίο ντε Τζανέιρο. Η αστυνομία συνέλαβε 76 άτομα.

