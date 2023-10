Life

“The 2Night Show” τη Δευτέρα με ξεχωριστούς καλεσμένους (εικόνες)

Ξεχωριστοί καλεσμένοι και ιδιαίτερες συζητήσεις στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου στον ΑΝΤ1.

Απόψε, Δευτέρα 23 Οκτωβρίου, στις 24:00 ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2NightShow» τον Θάνο Κιούση. Ο νέος παρουσιαστής του «5Χ5» του ΑΝΤ1 περιγράφει πως διεκδίκησε τη θέση του παρουσιαστή στο αγαπημένο τηλεπαιχνίδι και εξηγεί γιατί τον πεισμώνει η αποτυχία.

Γιατί του αρέσει να αλλάζει ρόλους όχι μόνο επαγγελματικά αλλά και στην καθημερινότητά του;

Τι έκανε όταν ήταν στην ίδια Σειρά στον στρατό με τον Αντώνη Ρέμο; Ποιο ήταν το «Πανεπιστήμιο του δρόμου» στο οποίο φοίτησε; Γιατί ξεκίνησε μπαλέτο στα 28 του χρόνια;

Τέλος, μιλάει με αγάπη για τη γυναίκα του, την οποία ζήτησε σε γάμο ντυμένος ναύαρχος αλλά και για τα δύο υπέροχα παιδιά του, που λατρεύει.

Στην αποψινή παρέα του «The 2Night Show», ο Γρηγόρης καλωσορίζει τον Μιχάλη Αφολαγιάν.

Ο Μπακού από τη «Μάγισσα» μιλάει για το ρόλο του στην τηλεοπτική σειρά του ΑΝΤ1 και εξηγεί γιατί του αρέσει η τηλεόραση, αφού και στο παρελθόν ως «Αφάνας» στη σειρά «Με λένε Βαγγέλη» είχε κάνει θραύση.

Ο Μιχάλης Αφολαγιάν γεννήθηκε, μεγάλωσε και πήγε σχολείο στην Ελλάδα, παρόλα αυτά εξηγεί γιατί μπήκε στο κρατητήριο της Σύρου ως παράνομος μετανάστης αλλά και πότε κατάφερε να πάρει την ελληνική ιθαγένεια.

Τέλος, μιλάει για το Πολιτιστικό Κέντρο Αφρικάνικης Τέχνης και την ενδιαφέρουσα διδασκαλία που γίνεται στα μικρά παιδιά αλλά και για τη συμμετοχή του στη θεατρική παράσταση «Βασιλιάς Ληρ» στο Εθνικό Θέατρο.

Για 8η χρονιά, όλοι οι νυχτερινοί δρόμοι οδηγούν στο «The 2night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

«The 2night Show»: Κάθε Δευτέρα & Τρίτη στις 24:00.

Συντελεστές:

Head of Production: Αντώνης Μάτσος

Σκηνοθέτης: Σπύρος Λέπουρας

Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Παραγωγή: Μαίρη Μουστάκη

Υπεύθυνος Καλεσμένων: Μανώλης Σκοπελίτης

