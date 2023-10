Πολιτισμός

Σεμινάρια πρώτων βοηθειών για σκύλους - ΕΕΣ: Τεράστια η ανταπόκριση του κόσμου (εικόνες)

Μεγάλη συμμετοχή είχε το καινοτόμο για τα ελληνικά δεδομένα πρόγραμμα εκμάθησης Πρώτων Βοηθειών για σκύλους.

Με μεγάλη επιτυχία και τεράστια ανταπόκριση του κόσμου ξεκίνησε το Σαββατοκύριακο (21-22/10) το καινοτόμο για τα ελληνικά δεδομένα πρόγραμμα εκμάθησης Πρώτων Βοηθειών για σκύλους της Κυνοφιλικής Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης (Κ9) του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, διάρκειας τεσσάρων (4) ωρών, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Κομοτηνή, Ξάνθη και Κρήτη.

Στόχος του προγράμματος είναι ο ιδιοκτήτης του σκύλου να δράσει έγκαιρα και αποτελεσματικά σε μία έκτακτη κατάσταση που πιθανόν να προκύψει στο κατοικίδιό του. Οι Πρώτες Βοήθειες σε σκύλο είναι απλές ενέργειες που μπορεί και πρέπει να κάνει οποιοσδήποτε με σκοπό την αποκατάσταση των ζωτικών λειτουργιών του σκύλου που κινδυνεύει, τη διαφύλαξη της ζωής του και την αποτροπή της επιδείνωσης της κατάστασής του και τη μείωση του πόνου μέχρι να αναλάβει ο κτηνίατρος.

Τα σεμινάρια διεξάγονται από εκπαιδευτές Πρώτων Βοηθειών του Ε.Ε.Σ. και περιλαμβάνουν τέσσερις ενότητες (Εισαγωγή, Η Γλώσσα του Σώματος, Πρώτες Βοήθειες για Σκύλους, Φαρμακείο Πρώτων Βοηθειών για Σκύλους).

Οι πολίτες που θέλουν να συμμετάσχουν στα εν λόγω σεμινάρια παρακαλούμε όπως αποστείλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος (ονοματεπώνυμο, πόλη και στοιχεία επικοινωνίας) στο samareites@redcross.gr ή τηλεφωνικά στο 210 5248132.

Σημειώνεται ότι, το επόμενο διάστημα, τα σεμινάρια Πρώτων Βοηθειών για σκύλους θα επεκταθούν σε όλη την Ελλάδα.

