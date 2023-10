Life

“Παγιδευμένοι”: sneak preview από το επεισόδιο της Δευτέρας (εικόνες)

Καθηλωτικές είναι οι εξελίξεις στο νέο επεισόδιο της σειράς του ΑΝΤ1, "Παγιδευμένοι".

Οι «Παγιδευμένοι», που έχουν δημιουργήσει φανατικό κοινό με τη δυνατή πλοκή της ιστορίας τους, τις έντονες συγκινήσεις και τις μεγάλες ανατροπές, έρχονται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 22:30, για να γράψουν τον Β’ συγκλονιστικό κύκλο τους.

«Αν ύψωσα έναν τοίχο ανάμεσά μας, σίγουρα εσύ μου έδωσες τα τούβλα»

Κεμαλετίν Τουγκσού



Δευτέρα 23 Οκτωβρίου

Επεισόδιο 7

Η ανακάλυψη που έκανε ο Δημήτρης δεν πείθει τον Σταύρο που, πλέον, από την ανάγκη του να βρει τον δολοφόνο της αδερφής του έχει χάσει την ψυχραιμία του. Οι συγκρούσεις με την Αγγελική κλιμακώνονται.

Ο Αλέκος δέχεται πιέσεις από τον Μίλτο να του δώσει τα χρήματα που του χρωστάει.

Ο Νίκος είναι, πλέον, σίγουρος ότι η Χρύσα έχει σχέση με τον Περικλή κι έχει βαλθεί να βρει ποιος είναι αυτός ο άντρας που έχει ερωτευτεί η γυναίκα του.

Ο Ανδρέας και ο Δημήτρης συνεχίζουν την έρευνα, συνδέοντας το παλαιότερο έγκλημα που είχε θύματα μία ολόκληρη οικογένεια με το τωρινό.

Ο Θοδωρής ψάχνει να βρει τον Άκη. Τυχαία, θα ανακαλύψει κάτι που θα τον φέρει κοντά στα ίχνη του πρώην κολλητού του φίλου που τον πρόδωσε.

Δύο εξαφανίσεις, ενός άνδρα κι ενός παιδιού, ανησυχούν τον Δημήτρη και τον Ανδρέα. Μήπως ο δολοφόνος αποφάσισε να χτυπήσει ξανά;

Ενώ ο Σταύρος προσπαθεί να ανασυγκροτήσει το μυαλό του, μία φωτογραφία που θα βρει με περίεργο τρόπο θα του θέσει ένα μεγάλο δίλημμα. Θα πέσει ο Σταύρος στην παγίδα;

Τα λόγια αγάπης του Δημήτρη και της Άννας που ξορκίζουν αυτό που θα έρθει

Η απελπισία του Σταύρου και η κατάρρευσή του μπροστά στην Αγγελική



Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης (Δημήτρης Μαρκέτος) και η Μάρθα Λαμπίρη – Φεντόρουφ (Άννα Ροδίτη).

Πρωταγωνιστούν: Κίμωνας Κουρής, Ταμίλλα Κουλίεβα, Πέτρος Λαγούτης, Ιωάννα Τριανταφυλλίδου, Στάθης Σταμουλακάτος, Σταύρος Τσουμάνης, Σόλωνας Τσούνης, Μαρία Μαραγκού, Δημήτρης Πίτσος, Αλίκη Κακολύρη, Παύλος Πιέρρος, Γεωργία Ματσούκα, Εβελίνα Γουρνά, Κωστής Ραμπαβίλας.

Στον ρόλο του Σπύρου Μαρκέτου, ο Παύλος Ορκόπουλος

Στον ρόλο του Γεράσιμου Μαρκέτου, ο Στέφανος Κυριακίδης

Στον ρόλο της Ειρήνης Ροδίτη, η Ντίνα Μιχαηλίδου

Στον ρόλο της Χρύσας Ροδίτη, η Σοφία Φαραζή



Στον Β’ κύκλο μπαίνουν δυναμικά και οι (με αλφαβητική σειρά): Γιούλη Γεωργακοπούλου, Θοδωρής Θεοδωρακόπουλος, Λάμπρος Κωσταντέας, Δημήτρης Λιόλιος, Παναγιώτης Μαργέτης, Γιάννα Παπαγεωργίου και ο Γιωργής Τσαμπουράκης. Μαζί τους και ο Τάσος Χαλκιάς.



H σειρά «Παγιδευμένοι» βασίζεται στο format «YARGI» των Kerem Catay (creator) και Sema Ergenekon (original screenplay), παραγωγής Ay Yapim.

Διανέμεται από την Madd.



#Pagidevmenoi

