Καιρός

Καιρός: βοριάδες και νεφώσεις την Τρίτη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Που και πότε αναμένονται οι πυκνότερες συννεφιές. Πως θα κινηθεί ο υδράργυρος. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

-

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ για την Τρίτη, αναμένονται αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες και θα σχηματιστούν τοπικές ομίχλες. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης σε σχετικά μικρές συγκεντρώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν στα πελάγη από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 4 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει τους 26 με 29 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, με αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πυκνότερες κυρίως από το απόγευμα, οπότε και η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη. Θα πνέουν άνεμοι μεταβλητοί, 3 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλονίκη αναμένονται αραιές νεφώσεις παροδικά πυκνότερες. Τις πρωινές και τις βραδινές ώρες η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη και ενδέχεται να σημειωθεί ομίχλη. Θα πνέουν μεταβλητοί άνεμοι, 3 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Για την Θεσσαλία προβλέπονται αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές και τις βραδινές ώρες με τοπικά περιορισμένη ορατότητα και τοπικά ομίχλη. Θα πνέουν άνεμοι μεταβλητοί, 3 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Στην Μακεδονία και στην Θράκη προβλέπονται αραιές νεφώσεις παροδικά πυκνότερες. Τις πρωινές και τις βραδινές ώρες η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σημειωθούν ομίχλες. Θα πνέουν άνεμοι από μεταβλητές διευθύνσεις, 3 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από 14 έως 28 βαθμούς Κελσίου (σημ: στην δυτική Μακεδονία, 3-4 βαθμούς Κελσίου χαμηλότερα).

Στο Ιόνιο, στην Ήπειρο, στην δυτική Στερεά και στην δυτική Πελοπόννησο αναμένονται αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πυκνότερες. Τις πρωινές και τις βραδινές ώρες τοπικά περιορισμένη ορατότητα. Θα πνέουν άνεμοι βορειοδυτικοί, 3 με 4 μποφόρ. Το θερμόμετρο θα δείξει από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου (σημ: στην Ήπειρο, 3-4 βαθμούς χαμηλότερα).

Στην ανατολική Στερεά, στην Εύβοια και στην ανατολική Πελοπόννησο αναμένονται αραιές νεφώσεις, πρόσκαιρα πυκνότερες κυρίως από το μεσημέρι. Τις πρωινές και τις βραδινές ώρες τοπικά περιορισμένη θα είναι η ορατότητα. Θα πνέουν άνεμοι μεταβλητοί, 3 με 4 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και στην Κρήτη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με αραιές νεφώσεις τις πρωινές και τις βραδινές ώρες. Θα πνέουν άνεμοι βόρειοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου, στην Κρήτη έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα προβλέπονται αραιές νεφώσεις, πρόσκαιρα πυκνότερες κυρίως στα βόρεια. Τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου τοπικά περιορισμένη ορατότητα και ομίχλη. Θα πνέουν άνεμοι βόρειοι-βορειοδυτικοί, 3 με 4 και τοπικά στα νοτιοανατολικά τμήματα έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου (σημ: στα βόρεια, 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερα).

Ο καιρός την Τετάρτη

Για την Τετάρτη προβλέπονται αραιές νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα στα δυτικά και βόρεια θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και από αργά το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς πρόσκαιρα ισχυρές. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστεί κατά τόπους ομίχλη. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, 3 με 5 και από το μεσημέρι στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοδυτικά και θα φτάσει στα βορειοδυτικά τους 24 και στην υπόλοιπη χώρα τους 26 με 29 βαθμούς Κελσίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Μπακς - Αντετοκούνμπο: Νέο συμβόλαιο με “χρυσές αποδοχές” (εικόνες)

Βίτσας: Δεν θα φύγουμε από τον ΣΥΡΙΖΑ - Πρέπει να μιλήσει ο Τσίπρας (βίντεο)

Ψηφιακή φορολογική ενημερότητα: 11 ερωτήσεις - απαντήσεις της ΑΑΔΕ