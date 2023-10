Life

“Ενώπιος Ενωπίω”: Πρεμιέρα με την Ζέτα Μακρυπούλια

Η δημοφιλής ηθοποιός και παρουσιάστρια σε μία εφ' όλης της ύλης εξομολόγηση με οικοδεσπότη το Νίκο Χατζηνικολάου.

Συναντήσεις με πρόσωπα που ξεχωρίζουν για τη σπουδαία τους διαδρομή, καλεσμένοι που αναδεικνύουν άγνωστες πλευρές της ζωής τους, εξομολογήσεις που θα συγκινήσουν με την αλήθεια τους, συνεντεύξεις με αποκαλύψεις που θα συζητηθούν.

Το «Ενώπιος Ενωπίω», που πρωταγωνιστεί στη μικρή οθόνη για περισσότερες από τρεις δεκαετίες, επιστρέφει την Πέμπτη 26 Οκτωβρίου, στις 24:00.

Στην πρεμιέρα, ο Νίκος Χατζηνικολάου φιλοξενεί τη Ζέτα Μακρυπούλια, σε μια εξομολόγηση καρδιάς.

Η αγαπημένη ηθοποιός μιλά για όλους και για όλα.

Η κινηματογραφική και η τηλεοπτική της επιτυχία πόσο άλλαξαν τη ζωή της;

Τι λέει για τη σχέση της με το θεατρικό σανίδι;

Γιατί αποφεύγει να δίνει συνεντεύξεις τα τελευταία χρόνια;

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Κατερίνα Βάχλα

Διεύθυνση εκπομπής: Πρόδρομος Παπαηλιόπουλος

Αρχισυνταξία: Μαρία Θεμελή

Υπεύθυνη καλεσμένων: Ευανθία Τασσοπούλου

Συντακτική ομάδα: Παρασκευή Γκόλτσιου, Φωτεινή Νάσσου, Γιώτα Δελέγκου, Δέσποινα Μανδρανή

