“Ράδιο Αρβύλα”: Πότε κάνουν πρεμιέρα στον ΑΝΤ1

Η μακροβιότερη ελληνική ψυχαγωγική εκπομπή δίνει για ακόμη μια σεζόν ραντεβού με παλιούς και νέους φίλους της σάτιρας και του άφθονου γέλιου.

Επιτέλους αρχίζουν!

Τα βράδια στις 20:00, όλοι οι τηλεοπτικοί δρόμοι θα οδηγούν στην καυστική σάτιρα και στους μοναδικούς «Ράδιο Αρβύλα».

Ο Αντώνης Κανάκης, μαζί με τους Γιάννη Σερβετά και Χρήστο Κιούση, από την Δευτέρα 6 Νοεμβρίου δεν θα αφήσουν σε… χλωρό κλαρί τους πάντες και τα πάντα, σατιρίζοντας, όπως μόνο αυτοί ξέρουν, όλα τα θέματα της πολιτικής, κοινωνικής και τηλεοπτικής επικαιρότητας.

Η μακροβιότερη και πιο ξεχωριστή ψυχαγωγική εκπομπή θα συνεχίσει την εξαιρετική της πορεία για 17η σεζόν.

Ο Αντώνης, μαζί με τον Γιάννη και τον Χρήστο έρχονται από την Δευτέρα 6 Νοεμβρίου και θα είναι για άλλη μια χρονιά απολαυστικοί, άμεσοι και σαρωτικοί.

«Ράδιο Αρβύλα». Πρεμιέρα Δευτέρα 6 Νοεμβρίου, και κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη στις 20:00.

