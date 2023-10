Υγεία - Περιβάλλον

Θεσσαλονίκη: Ασθενής απείλησε γιατρό για να επισπεύσει την εγχείρησή του

Για ποιον λόγο εξαπέλυσε απειλές εναντίον του γιατρού ο άνδρας.

Ασθενής καταγγέλθηκε ότι απείλησε γιατρό του νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς» της Θεσσαλονίκης, ζητώντας την επίσπευση χειρουργικής επέμβασης. Το περιστατικό συνέβη χθες το απόγευμα εντός του νοσηλευτικού ιδρύματος, όπου προσήλθε ο ασθενής, ηλικίας 31 ετών, για να «κλείσει» ραντεβού ενόψει του χειρουργείου.

Όταν ο 45χρονος γιατρός τον ενημέρωσε ότι το διαθέσιμο ραντεβού είναι για τον επόμενο χρόνο, εκείνος, εκτόξευσε απειλές εναντίον του και συγκεκριμένα για τη σωματική ακεραιότητα των παιδιών του. Υπό αυτές τις συνθήκες ο γιατρός απευθύνθηκε στις αστυνομικές αρχές και ακολούθησε η σύλληψη του άνδρα, ο οποίος είναι αλβανικής καταγωγής.

Εις βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για απειλή, ενώ παραπέμφθηκε να δικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία, στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης. Κατά πληροφορίες, επρόκειτο για χειρουργεί οορθοπεδικής φύσεως, ύστερα από άλλο χειρουργείο που είχε προηγηθεί.

