Καιρός: Πέμπτη με λασποβροχές και υγρασία

Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για επιδείνωση του καιρού. Ποιες περιοχές θα πληγούν. Αναλυτική πρόγνωση.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, την Πέμπτη αναμένεται πρόσκαιρη επιδείνωση προβλέπεται να παρουσιάσει ο καιρός στη δυτική Ελλάδα μέχρι το απόγευμα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές με τοπικές βροχές στα κεντρικά και βόρεια όπου από το μεσημέρι στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια και το Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 και στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 26 με 28 βαθμούς.

Στην Αττική, προβλέπονται αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές με πιθανή ασθενή βροχή μέχρι το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου.



Στην Θεσσαλονίκη, περιμένουμε νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανή ασθενή βροχή μέχρι το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου.



Στην Μακεδονία και την Θράκη, αναμένονται νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές. Από το μεσημέρι στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, την δυτική Στερεά και την δυτική Πελοπόννησο, αναμένονται νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά από τις πρωινές ώρες στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά και από το μεσημέρι πιθανώς στη βορειοδυτική Πελοπόννησο. Εξασθένηση αναμένεται από το μεσημέρι στα βόρεια τμήματα και από τις απογευματινές ώρες και στα υπόλοιπα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο, προβλέπονται αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ Ο υδράργυρος θα δείξει από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου.



Στις Κυκλάδες και την Κρήτη, περιμένουμε αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 και στην Κρήτη έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, αναμένονται αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα βόρεια έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στην Θεσσαλία, προβλέπονται αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου.





Πρόγνωση καιρού για την Παρασκευή

Αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πιο πυκνές αναμένονται κυρίως στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Η ορατότητα τις πρωινές και τις βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστεί κατά τόπους ομίχλη στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5, στα ανατολικά νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 26 με 28 βαθμούς.

