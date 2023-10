Μέση Ανατολή - Bασίλισσα Ράνια της Ιορδανίας: Ο κόσμος σιωπά... (βίντεο)

-

Η βασίλισσα Ράνια της Ιορδανίας κατήγγειλε σήμερα τη «σιωπή του κόσμου» για την κατάσταση που επικρατεί στη Λωρίδα της Γάζας μετά το ξέσπασμα του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, δηλώνοντας «σοκαρισμένη» από την «αντίδραση» των δυτικών χωρών.

«Οι λαοί της Μέσης Ανατολής (…) είναι σοκαρισμένοι και απογοητευμένοι από την αντίδραση του κόσμου απέναντι στην καταστροφή που εκτυλίσσεται αυτή τη στιγμή. Τις δύο τελευταίες εβδομάδες διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά», είπε σε αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN, η οποία μεταδόθηκε σήμερα.

«Όταν συνέβη η 7η Οκτωβρίου, ο κόσμος αμέσως και ανεπιφύλακτα στήριξε το Ισραήλ και το δικαίωμά του στην αυτοάμυνα και καταδίκασε την επίθεση» της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος, σημείωσε.

«Αυτό που βλέπουμε εδώ και μερικές εβδομάδες είναι η σιωπή του κόσμου. Είναι η πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία που υπάρχει μια τέτοια ανθρώπινη τραγωδία και ο κόσμος δεν ζητά ούτε καν κατάπαυση του πυρός», είπε μεταξύ άλλων η βασίλισσα Ράνια, χαρακτηρίζοντας «συνένοχη» τη Δύση.

Ολόκληρη η συνέντευξή της:

In a world exclusive, @QueenRania of Jordan spoke with me about the ongoing bombing of Gaza, civilian deaths, the massacres of October 7, and what she calls “a glaring double standard” in the west’s reaction to all this. Watch our full conversation. pic.twitter.com/68QUO3Vez9