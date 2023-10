Υγεία - Περιβάλλον

Καρκίνος του μαστού - ΕΕΣ: Μεγάλη δράση στην Πλατεία Συντάγματος (εικόνες)

Ο καρκίνος του μαστού αποτελεί το συχνότερο κακοήθες νεόπλασμα των γυναικών στον δυτικό πολιτισμό και τη δεύτερη αιτία θανάτου από καρκίνο, μετά τον καρκίνο του πνεύμονα.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Πρόληψης του Καρκίνου του Μαστού, που εορτάζεται κάθε χρόνο την 25η Οκτωβρίου, υλοποίησε μεγάλη δράση Ενημέρωσης & Ευαισθητοποίησης αφιερωμένη στην πρόληψη και στην πρώιμη ανίχνευση του γυναικείου καρκίνου.

Συγκεκριμένα, η Κινητή Ομάδα Υγείας του Τομέα Υγείας ΕΕΣ σήμερα, Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2023, βρέθηκε στην πλατεία Συντάγματος, από τις 09:00 – 14:00.

Κατά τη διάρκεια της μεγάλης δράσης του Ε.Ε.Σ:

1. Πολίτες όλων των ηλικιών, 260 άτομα περίπου, συμμετείχαν στην βιωματική εκπαίδευση αυτό εξέτασης μαστού με τη χρήση εκπαιδευτικών μοντέλων από τους νοσηλευτές του ΕΕΣ

2. Σε 35 γυναίκες πραγματοποιήθηκε κλινική εξέταση μαστού από τον γυναικολόγο μας

3. Έγιναν Συνταγογραφήσεις εργαστηριακών εξετάσεων προσυμπτωματικού γυναικολογικού ελέγχου σε πάνω από 50 άτομα

4. Διανεμήθηκαν πάνω από 700 έντυπα ενημερωτικού υλικού.

Ο καρκίνος του μαστού αποτελεί το συχνότερο κακοήθες νεόπλασμα των γυναικών στον δυτικό πολιτισμό και τη δεύτερη αιτία θανάτου από καρκίνο, μετά τον καρκίνο του πνεύμονα. Η έγκαιρη ανίχνευση σώζει ζωές.

Βάλε την πρόληψη και την αυτοεξέταση στη ΖΩΗ σου!

