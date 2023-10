Κόσμος

Πόλεμος στο Ισραήλ - Νετανιάχου: Όλοι θα λογοδοτήσουν για την επίθεση της Χαμάς, ακόμη κι εγώ

Θέμα χρόνοι η εισβολή στην Γάζα, λέει ο Νετανιάχου, υπογραμμίζοντας πως όλα τα μέλη της Χαμάς πρέπει να θεωρούνται "μελλοθάνατοι".

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις προετοιμάζονται για χερσαία επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας, επανέλαβε σήμερα ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου σε τηλεοπτικό διάγγελμά του, χωρίς ωστόσο να υπεισέλθει σε περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με το πότε θα ξεκινήσει η επιχείρηση.Αρκέστηκε να πει πως το πράσινο φως θα δώσει το πολεμικό συμβούλιο που έχει συγκροτηθεί.

Τόνισε πως προτεραιότητες είναι η απελευθέρωση των ομήρων και η διάλυση της Χαμάς, υπογραμμίζοντας χαρακτηριστικά πως όλα τα μέλη της παλαιστινιακή ισλαμιστικής οργάνωσης πρέπει να θεωρούνται «μελλοθάνατοι».

Σε ό,τι αφορά τις επικρίσεις για την αποτυχία των υπηρεσιών πληροφοριών να αποτρέψουν την άνευ προηγουμένου επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, ο Νετανιάχου δεν έβγαλε τον εαυτό του από το κάδρο των ευθυνών. «Οι αστοχίες θα εξεταστούν και όλοι (οι υπεύθυνοι) θα λογοδοτήσουν, εμού συμπεριλαμβανομένου. Ωστόσο, όλα αυτά θα γίνουν μετά τον πόλεμο», ανέφερε.

Αντιδράσεις για τον Ερντογάν

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ αποδοκίμασε κατηγορηματικά τις δηλώσεις που έκανε νωρίτερα σήμερα ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος χαρακτήρισε τα μέλη της ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς «απελευθερωτές που προστατεύουν τη γη τους».

«Ακόμη και η προσπάθεια του Τούρκου προέδρου να υπερασπιστεί την τρομοκρατική οργάνωση και οι προκλητικές δηλώσεις του δεν θα αλλάξουν τίποτα από τη φρίκη που είδε ολόκληρος ο κόσμος, ούτε το αδιαμφισβήτητο γεγονός: Η Χαμάς είναι το ίδιο με το Ισλαμικό Κράτος» ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ του το ισραηλινό υπουργείο.

«Το Ισραήλ απορρίπτει απολύτως τις ωμές δηλώσεις του Τούρκου προέδρου για την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου, Λιόρ Χάιατ. «Η Χαμάς είναι μια ποταπή τρομοκρατική οργάνωση, χειρότερη από το Ισλαμικό Κράτος, που βάρβαρα και σκόπιμα δολοφονεί μωρά, παιδιά, γυναίκες και ηλικιωμένους, αρπάζει αμάχους ομήρους και χρησιμοποιεί τον ίδιο το λαό της ως ανθρώπινες ασπίδες», τόνισε στην ανάρτησή του.

