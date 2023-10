Κόσμος

Γαλλία - Μακρόν: Λάθος μία μαζική χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ στη Γάζα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Γάλλος πρόεδρος είχε συνάντηση με τον Αιγύπτιο ομόλογό του στο Κάιρο. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ νωρίτερα στο διάγγελμά του επεσήμανε ότι η χώρα του κάνει τα πάντα για να διασφαλίσει την επιστροφή των ομήρων.

-

Μια "μαζική" χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας θα ήταν "λάθος", εκτίμησε σήμερα από το Κάιρο ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, καθώς αυτή θα μπορούσε να θέσει σε "κίνδυνο τον άμαχο πληθυσμό" χωρίς "να προστατέψει σε μακροχρόνια βάση το Ισραήλ".

"Εάν πρόκειται για μια μαζική επέμβαση που θέτει σε κίνδυνο τη ζωή του άμαχου πληθυσμού, τότε νομίζω ότι αυτό είναι λάθος (...) για το Ισραήλ επίσης γιατί αυτό δεν προστατεύει σε μακροχρόνια βάση το Ισραήλ και γιατί δεν συνάδει με τον σεβασμό του άμαχου πληθυσμού, του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και ακόμη με τους κανόνες του πολέμου", δήλωσε ο Μακρόν πριν αναχωρήσει από το Κάιρο όπου συνάντησε τον Αιγύπτιο ομόλογό του 'Αμπντελ Φάταχ αλ-Σίσι.

Διάγγελμα Νετανιάχου: Ετοιμαζόμαστε για χερσαία εισβολή στη Γάζα - Κάνουμε τα πάντα για τους ομήρους

Το Ισραήλ προετοιμάζεται για χερσαία εισβολή στη Γάζα, επανέλαβε σε διάγγελμά του ο πρωθυπουργός της χώρας Μπενιαμίν Νετανιάχου, χωρίς ωστόσο να δώσει λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα της επιχείρησης.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ επεσήμανε ότι η χώρα του κάνει τα πάντα για να διασφαλίσει την επιστροφή των ομήρων. Επίσης, ανέφερε ότι και ο ίδιος θα κληθεί λογοδοτήσει, ωστόσο μόνο μετά το τέλος του πολέμου.

Ειδήσεις σήμερα:

Γλυφάδα: Βρέθηκε βόμβα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου - Κλείνει η Λεωφόρος Ποσειδώνος

“Μετά τη φωτιά”: Το τραγούδι μιας συγκλονιστικής ιστορίας

Λάρισα: το συγκλονιστικό ζεϊμπέκικο σε αμαξίδιο του αδερφού της νύφης (βίντεο)