Κοινωνία

ΕΛΑΣ: Απαγορευτικό για συγκεντρώσεις της Χρυσής Αυγής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Απαγόρευση συναθροίσεων στην Αττική για τα δέκα χρόνια από το θανάσιμο τραυματισμό δύο μελών της Χρυσής Αυγής. Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.

-

Η Αστυνομία προχώρησε σε απαγόρευση κάθε συγκέντρωσης που μπορεί να πραγματοποιηθεί στο νομό Αττικής από τις 6 το πρωί της 1-11-2023 έως τις 6 το πρωί της 2-11-2023, με αφορμή τη συμπλήρωση 10 ετών από το θανάσιμο τραυματισμό δύο μελών της Χρυσής Αυγής.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η απαγόρευση επιβάλλεται καθώς εγκυμονείται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια, λόγω πιθανής διάπραξης σοβαρών εγκλημάτων, ιδίως κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της ιδιοκτησίας, από τη διεξαγωγή συναθροίσεων και «αντισυναθροίσεων» από ομάδες αντίπαλων θέσεων.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση της ΓΑΔΑ:

«Ανακοινώνεται ότι με Απόφαση του Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή Αττικής, απαγορεύεται κάθε δημόσια υπαίθρια συνάθροιση με αφορμή τη συμπλήρωση 10 ετών από το θανάσιμο τραυματισμό δύο μελών της Χρυσής Αυγής, από την 06:00' ώρα της 1-11-2023 έως την 06:00' της 2-11-2023, στο Νομό Αττικής (εξαιρούνται τα νησιά του Αργοσαρωνικού).

Η ανωτέρω απαγόρευση επιβάλλεται, καθώς εγκυμονείται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια, λόγω πιθανής διάπραξης σοβαρών εγκλημάτων, ιδίως κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της ιδιοκτησίας, από τη διεξαγωγή συναθροίσεων και 'αντισυναθροίσεων' από ομάδες αντίπαλων θέσεων.

Επιπλέον, επαπειλείται σοβαρά η διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής, τόσο στις περιοχές εξαγγελίας πραγματοποίησης συναθροίσεων, όσο και στις υπόλοιπες περιοχές του Νομού Αττικής, όπου πιθανολογείται, τόσο η διεξαγωγή ανάλογων συναθροίσεων, όσο και η ταυτόχρονη παρουσία σε κλίμα πόλωσης συγκεντρωμένων ομάδων.

Η Απόφαση έχει αναρτηθεί στη 'Διαύγεια' και στο www.hellenicpolice.gr στο ειδικό banner για τις Αποφάσεις αστυνομικών υπηρεσιών σχετικά με συναθροίσεις, συγκεντρώσεις, πορείες».