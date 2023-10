Πολιτική

Κασσελάκης: Εξαπάτηση Μητσοτάκη οι εξαγγελίες για τις διοικήσεις των νοσοκομείων

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, έκανε λόγο για «κομματικά παιχνίδια» που θα τελειώσουν από μια Σύγχρονη Αριστερά. Η απάντηση από την Νίκη Κεραμέως.

Απάντηση στις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού για τις διοικήσεις των Νοσοκομείων δίνει μα ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης.

Στην ανάρτησή του αναφέρει: «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έγινε…ο Κολοκοτρώνης του ΕΣΥ: ανακοίνωσε την ‘επανάστασή' του στις διοικήσεις των νοσοκομείων: Θα συμμετέχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι σε διαγωνισμό και ο νέος διοικητής θα επιλέγεται από τον υπουργό, ο οποίος παίρνει bonus ή απολύεται από τον πρωθυπουργό».

Ο κ. Κασσελάκης κάνει λόγο για εξαπάτηση και προσθέτει: «Αυτά τα κομματικά παιχνίδια θα τελειώσουν. Μία Σύγχρονη Αριστερά θα πετάξει έξω την εκάστοτε κυβέρνηση από τις διοικήσεις των νοσοκομείων. Οι ζωές των Ελλήνων πολιτών απαιτούν ένα σύστημα που δεν θα βασίζεται στην κομματική ταυτότητα. Τόσο δύσκολο είναι επιτέλους το αυτονόητο».

Προκειμένου να «διαπιστωθεί το μέγεθος της εξαπάτησης» παραπέμπει στην απάντηση που δίνει με δικό της βίντεο η αρμόδια τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ Ραλλία Χρηστίδου η οποία μεταξύ άλλων επισημαίνει «την αποτυχία στην επιλογή των νοσοκομείων από την κυβέρνηση την προηγούμενη πενταετία». Ακολούθως ρωτά γιατί «δεν εφαρμόστηκε ο νόμος 4735 ο νόμος Βορίδη στην επιλογή των διοικήσεων και τι καινούργιο φέρνει ο νέος νόμος».

Τέλος ρωτά τον πρωθυπουργό: «σε ποιους νέους ανθρώπους απευθύνεστε όταν λέτε ότι τους δίνετε το δικαίωμα να συμμετέχουν σε έναν διαγωνισμό επιλογής διοικήσεων; Ποιος νέος άνθρωπος θα μπορεί να έχει προϋπηρεσία σε συναφή διοικητική θέση για πέντε ή δέκα έτη; Εκείνοι που έφυγαν στο εξωτερικό ή εκείνοι που χρειάζονται να δουλεύουν σε δύο και τρεις δουλειές για τον βιοπορισμό τους. Η αξιοκρατία και η διαφάνεια στην στελέχωση της δημόσιας διοίκησης δεν μπορεί να έρθει με on off κριτήρια, μικρομπόνους και θολά φίλτρα διότι έτσι δεν θα προλάβει καν να ξεκινήσει η επανάσταση που σχεδιάσατε».

Στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανο Κασσελάκη απάντησε η υπουργός Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως για την πρόταση του πρώτου οι διοικητές των νοσοκομείων να εκλέγονται από το προσωπικό.

Υπενθυμίζεται ότι με νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών που κατατέθηκε στη Βουλή οι διοικητές των νομικών προσώπων του δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, θα επιλέγονται με βάση συγκεκριμένα κριτήρια υπό την επίβλεψη του ΑΣΕΠ.

Η υπουργός Εσωτερικών με ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα απαντά στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος αναφερόμενος στις πρόσφατες εξαγγελίες του πρωθυπουργού για τις επιλογές των διοικήσεων των νοσοκομείων, έκανε λόγο για εξαπάτηση.

Η ανάρτηση της κυρίας Κεραμέως

Ο @skasselakis που πρότεινε οι διοικητές νοσοκομείων να εκλέγονται από το προσωπικό, να είναι δηλαδή συνδικαλιστές, επιτίθεται στην Κυβέρνηση, που:

- επιλέγει να θέσει τη διαδικασία επιλογής υπό το ΑΣΕΠ

- αυξάνει τα απαιτούμενα προσόντα (π.χ.συνάφεια εργασιακής εμπειρίας/πτυχίου… — Niki Kerameus (@nkerameus) October 26, 2023

