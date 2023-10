Κοινωνία

Κακοκαιρία: Νέο έκτακτο δελτίο ΕΜΥ

Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ επιδείνωσης του καιρού. Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες.

Επικαιροποιήθηκε σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εκδόθηκε την Τετάρτη (25/10).

Επισημαίνεται πως δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις από το αρχικό δελτίο.

Το νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού

Πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού προβλέπεται στη δυτική Ελλάδα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και τοπικές χαλαζοπτώσεις, μέχρι σήμερα το απόγευμα της Πέμπτης (26-10-2023).

Πιο αναλυτικά θα επηρεαστούν:

α. από τα μεσάνυχτα της Τετάρτης (25-10-2023) προς Πέμπτη (26-10-2023) η περιοχή της Κέρκυρας-Παξών και η Ήπειρος.

β. από τις πρωινές ώρες της Πέμπτης (26-10-2023) η δυτική Στερεά και τα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου και από το μεσημέρι η βορειοδυτική Πελοπόννησος.

Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν, από το μεσημέρι στα βόρεια τμήματα και από τις απογευματινές ώρες και στα υπόλοιπα.

