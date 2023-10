Πολιτική

“ΑΡΕΝΑ” – Στέλεχος της Χαμάς: Προετοιμαζόμασταν για την επίθεση 2-3 χρόνια

Ο Μπασίμ Ναίμ χαρακτήρισε «πράξη άμυνας» την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου. Η απάντηση από τον πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα, Νόαμ Κατς.

Στην εκπομπή «Aρένα», που έκανε πρεμιέρα το βράδυ της Τετάρτης για την νέα σεζόν στον ΑΝΤ1, μίλησε στέλεχος της Χαμάς, αποκαλύπτοντας πόσο καιρό ετοιμαζόταν για την επίθεση, αλλά και ποιες περιοχές την βοηθούν.

«Προετοιμαζόμασταν δύο ίσως και τρία χρόνια. Σε διάφορα επίπεδα. Είμαστε πολιορκημένοι, δεν μπορούμε να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες μας αλλά παρόλα αυτά η στρατιωτική ηγεσία προετοίμασε τα σχέδιά και τις πληροφορίες για το πώς λειτουργεί ο εχθρός, πού βρίσκονται οι στρατιωτικές ενώσεις». Την αποκάλυψη αυτή έκανε το ηγετικό στέλεχος της Χαμάς, Μπασίμ Ναίμ, επικεφαλής του Πολιτικού Συμβουλίου της Χαμάς, αρμόδιος για τις διεθνείς σχέσεις, ο οποίος χθες το βράδυ μίλησε στην εκπομπή «Αρένα» της Μαρίας Αναστασοπούλου, στον ΑΝΤ1.

Ο Μπασίμ Ναίμ χαρακτήρισε «πράξη άμυνας» την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου και για πρώτη φορά ονομάτισε τις χώρες που βοηθούν την τρομοκρατική οργάνωση: «Ψάχνουμε υποστήριξη από οποιονδήποτε. Αυτή η βοήθεια μπορεί να είναι οικονομική. Για παράδειγμα παίρνουμε μεγάλη οικονομική υποστήριξη από το Κατάρ. Διπλωματική και πολιτική υποστήριξη από τη Ρωσία και την Κίνα. Παίρνουμε στρατιωτική υποστήριξη και εκπαίδευση από το Ιράν. Ανθρωπιστική βοήθεια από την Αίγυπτο. Εξαρτάται από το ποιοι θέλουν να βοηθήσουν. Αν κάποιος θέλει να βοηθήσει οικονομικά είναι ευπρόσδεκτος. Πολιτικά, ή διπλωματικά ή στρατιωτικά, είναι επίσης καλοδεχούμενος», τόνισε.

Μιλώντας για τους αμάχους που σκοτώθηκαν, το στέλεχος της Χαμάς είπε: «Ο στρατιωτικός μας διοικητής έχει δώσει ξεκάθαρη εντολή στους μαχητές, να μην επιτίθενται σε πολίτες, να μην επιτίθενται σε γυναίκες ή παιδιά και να τους αντιμετωπίζουν με έξυπνο και ηθικό τρόπο και αυτό έγινε. Το Ισραήλ μιλάει για αποκεφαλισμούς μωρών, για βιασμούς γυναικών αλλά μέχρι στιγμής δεν μπορούν να φέρουν μία απόδειξη για όσα λένε».

Συμπλήρωσε ωστόσο: «Κανένας πολίτης δεν σκοτώθηκε εσκεμμένα. Κάποιοι πολίτες βρέθηκαν στη μέση των δύο πλευρών». Παραδέχτηκε πάντως ξανά πως τους ομήρους που έχει στα χέρια της η Χαμάς, ο ίδιος εξήγησε πως θα τους κρατήσουν «ώστε να γίνει ανταλλαγή με κρατούμενους. Έχουμε περισσότερους από 5.800 κρατούμενους στις ισραηλινές φυλακές και κάποιοι είναι εκεί για περισσότερα από 40 χρόνια».

Από τη δική του πλευρά, ο Ισραηλινός πρέσβης στην Ελλάδα, Νόαμ Κατς, μίλησε επίσης στην «Αρένα», λέγοντας: «ετοιμαζόμαστε να εισέλθουμε στα μέρη όπου έχει τις ρίζες της η Χαμάς. Θα το κάνουμε με τον δικό μας ρυθμό. Δεν βιαζόμαστε. Θα είναι μια μακρά διαδικασία γιατί πρέπει να καθαρίσουμε αυτήν την περιοχή από χιλιάδες τρομοκράτες της Χαμάς που έχουν προετοιμαστεί για πόλεμο, που έχουν χτίσει μια υπόγεια πόλη με τούνελ και αποθήκες εκατοντάδων χιλιομέτρων, όχι για να προστατεύσουν τους αμάχους, αλλά για να επιτρέψουν στους εαυτούς τους να πολεμήσουν με το Ισραήλ. Θα συνεχίσουμε αυτόν τον πόλεμο όσο χρειάζεται, και θα το κάνουμε με αποφασιστικότητα. Όπως έγινε με τον πόλεμο ενάντια στο Ισλαμικό Κράτος, τον ISIS. Η Χαμάς είναι ο ISIS της Γάζας».

