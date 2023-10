Πολιτισμός

Εορτολόγιο 26 Οκτωβρίου - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιους Αγίους τιμά σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία. Σε ποιους πρέπει να πείτε Χρόνια Πολλά σήμερα.

-

Σήμερα 26 Οκτωβρίου η η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά την μνήμη:

Αυτό σημαίνει ότι γιορτάζουν σήμερα όσοι λέγονται:

Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του μυροβλύτου και θαυματουργού (†306).

Μαρτύρων Γλύκωνος και Λεπτίνας.

Βασιλείου, Ιωάσαφ του μάρτυρος (†1536), Λεοντίου και Λεοντίου, των εν Άθω.

Πηγή: ecclesia.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία: Νέο έκτακτο δελτίο ΕΜΥ

Champions League: Η Παρί συνέτριψε την Μίλαν

ΗΠΑ: Δεκάδες νεκροί από επιθέσεις ενόπλου (εικόνες)