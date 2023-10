Κοινωνία

Ομόνοια - Ληστεία: Τρόμος για 92χρονη στα χέρια αδίστακτου κακοποιού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θύμα ληστείας 9ι2χρονη στο κέντρο της Αθήνας. Την έριξε στον δρόμο και της άρπαξε την τσάντα.

-

Τον απόλυτο τρόμο βίωσε μία ηλικιωμένη στην Ομόνοια, όταν έπεσε θύμα ληστείας από αδίστκακτο κακοποιό.

Ειδικότερα, η 92χρονη την ώρα που περπατούσε επί της 3ης Σεπτεμβρίου δέχτηκε επίθεση από άγνωστο που της άρπαξε την τσάντα μέσα στην οποία είχε χρήματα, προσωπικά έγγραφα και αντικείμενα.

Η γυναίκα έπεσε στον οδόστρωμα και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταύρος όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη είναι σε πλήρη εξέλιξη.

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία: Νέο έκτακτο δελτίο ΕΜΥ

Champions League: Η Παρί συνέτριψε την Μίλαν

ΗΠΑ: Δεκάδες νεκροί από επιθέσεις ενόπλου (εικόνες)