Παράξενα

Πόρτο Ράφτη: Άνοιξε την ντουλάπα και βρήκε ένα βλήμα όλμου!

Με το στόμα ανοιχτό έμεινε ένας 6χρονος όταν κατά τη διάρκεια εργασιών σε παλαιό διαμέρισμα άνοιξε μια ντουλάπα και εντόπισε ένα βλήμα όλμου 81 χιλιοστών.

Μια έκπληξη περίμενε έναν 61χρονο στο Πόρτο Ράφτη όταν κατά τη διάρκεια εργασιών σε παλαιό διαμέρισμα την ώρα που άνοιξε μια ξύλινη ντουλάπα εντόπισε ένα βλήμα όλμου 81 χιλιοστών.

Έντρομος ενημέρωσε την ΕΛ.ΑΣ και λίγο αργότερα κλιμάκιο του στρατού έφτασε για την περισυλλογή του βλήματος, σύμφωνα με το skai.gr.

