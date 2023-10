Κοινωνία

Νέα Σμύρνη: Χειροπέδες σε 16χρονο για ληστεία με μαχαίρι

Ο δράστης μαζί με έναν συνεργό του ακινητοποίησαν έναν 18χρνο και με την απειλή μαχαιριού του πήραν το κινητό.

Ένας 16χρονος συνελήφθη χθες το απόγευμα στην Νέα Σμύρνη που φέρεται να λήστεψε έναν 18χρονο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 19:30 ένας 16χρονος μαζί με άγνωστο συνεργό του, που αναζητείται, ακινητοποίησαν υπό την απειλή μαχαιριού έναν 18χρονο και του αφαίρεσαν το κινητό του τηλέφωνο. Στην συνέχεια το θύμα έβαλε τις φωνές με αποτέλεσμα να τον ακούσουν περίοικοι και να καλέσουν την Άμεση Δράση.

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ, που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν και συνέλαβαν τον 16χρονο, ενώ κατά τον σωματικό έλεγχο που του έγινε βρέθηκαν πάνω του δύο μαχαίρια των 13,5 και 14,5 εκατοστών.

