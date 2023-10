Οικονομία

Θεσσαλονίκη: “Φέσωσε” το Δημόσιο με 540000 ευρώ

Χειροπέδες σε 40χρονο με χρέη... βουνό στο Δημόσιο. Εκκρεμούσαν εις βάρος του 37 καταδικαστικές αποφάσεις.

Εντοπίστηκε και συνελήφθη, από αστυνομικούς του τμήματος αναζητήσεων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, πρωινές ώρες χθες, 40χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσαν 37 καταδικαστικές αποφάσεις.

Οι αποφάσεις αφορούν σε οικονομικής φύσης αδικήματα και συγκεκριμένα στα αδικήματα, της απάτης κατά συρροή, της έκδοσης ακάλυπτων επιταγών, της μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και εισφορών υπέρ του Δημοσίου και της υπερημερίας αγοραστή γεωργικών προϊόντων κατά συρροή.

Οι πράξεις αυτές τελέστηκαν στη Θεσσαλονίκη κατά τα έτη 2016-2022, όταν ο συλληφθείς υπήρξε διαχειριστής εταιρείας, η οποία συγκαταλέχθηκε στην επικαιροποιημένη λίστα μεγαλοοφειλετών νομικών προσώπων της Α.Α.Δ.Ε, με χρηματικό ποσό οφειλής που ξεπερνάει τις 540.000 ευρώ.

Ο 40χρονος άντρας, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

