“Το Πρωινό” - Λιαδέλης: Οι πρώτες δηλώσεις μετά την σύλληψή του (βίντεο)

Τι είπε αποκλειστικά την εκπομπή του ΑΝΤ1, ο πρώην σύζυγος της Σαμπρίνας μετά του πυροβολισμούς στο μπαρ του στον Βόλο που οδήγησε στην σύλληψη του ίδιου και του γιου του.

Στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Το Πρωινό» μίλησε ο Παναγιώτης Λιαδέλης μετά από τη συμπλοκή με πυροβολισμούς που σημειώθηκε έξω από νυχτερινό κέντρο όπου διατηρεί στον Βόλο και οδήγησε στη σύλληψη του ίδιου και του 19χρονου γιου του.

Ο πρώην μπασκετμπολίστας και επιχειρηματίας δήλωσε πως είναι καλά, έχει επιστρέψει στην καθημερινότητά του, ενώ η πρώην σύζυγός του, Σαμπρίνα, τον επισκέφτηκε στον Βόλο και πλέον έχει γυρίσει στην Αθήνα.

«Είμαι καλά, έχω αφεθεί ελεύθερος, έχω επιστρέψει στην καθημερινότητά μου και στις δουλειές μου. Έχω οριστεί δικάσιμος και ο άνθρωπος που μεταφέρθηκε από την συμπλοκή, την επόμενη μέρα πήρε εξιτήριο, κάτι που σημαίνει πως δεν είχε βαριές σωματικές βλάβες. Η πρώην σύζυγός μου αφού σιγουρεύτηκε πως όλα ήταν καλά, γύρισε στην Ελλάδα», δήλωσε ο Παναγιώτης Λιαδέλης.

