Κοινωνία

Λάρισα: Ποινή φυλάκισης 6 μηνών στον οδηγό που παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα 12χρονη

Ο 65χρονος οδηγήθηκε στο δικαστήριο με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια για το δυστύχημα που είχε γίνει το καλοκαίρι του 2019.

Ποινή φυλάκισης έξι μηνών επέβαλλε χθες το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας σε έναν 68χρονο για το θάνατο ενός 12χρονου κοριτσιού μετά από τροχαίο δυστύχημα τον Ιούνιο του 2019 στον Περιφερειακό δρόμο των Φαρσάλων.

Ο κατηγορούμενος είχε παρασύρει με το όχημα του το κοριτσάκι το οποίο έμενε προσωρινά σε οικισμό ρομά στη Λάρισα αλλά είχε έρθει από άλλο οικισμό στην Καρδίτσα. Όπως προέκυψε χθες από την ακροαματική διαδικασία ο οδηγός δεν αντιλήφθηκε το κοριτσάκι το οποίο πετάχτηκε στο δρόμο και απεβίωσε μετά από τραύμα στο κεφάλι.

Το συμβάν συνέβη στις 27 Ιουνίου του 2019 και ο 65χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε χθες στο δικαστήριο με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια όπου και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης έξι μηνών.

Πηγή: Larissanet.gr

