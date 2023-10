Κόσμος

Ερντογάν για Γάζα: Οι επιθέσεις έχουν λάβει διαστάσεις σφαγής

Συνομιλία Ερντογάν - Πάπα Φραγκίσκου για τη Γάζα για τις συγκρούσεις μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης.

Ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Πάπα Φραγκίσκο για τις συγκρούσεις μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης και τις ολοένα και πιο σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην περιοχή.

Σύμφωνα με την τουρκική προεδρία, ο Ερντογάν δήλωσε ότι οι επιθέσεις στη Γάζα έχουν λάβει διαστάσεις σφαγής.

