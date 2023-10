Life

“Ο Πρώτος από εμάς”: Sneak preview από το αποψινό επεισόδιο (εικόνες)

Στο μπάτσελορ του Έβαν θα παραβρεθεί, τελικά, όλη η παρέα και η βραδιά θα είναι γεμάτη εκπλήξεις.

«Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ» έρχεται απόψε Τετάρτη, και αύριο Πέμπτη στις 22:30, με 2 νέα επεισόδια γεμάτα συγκίνηση, χιούμορ και συναίσθημα και τη συναρπαστική συνέχεια της ιστορίας του Άλκη και των υπόλοιπων φίλων της αγαπημένης παρέας!

Λίγοι μήνες ζωής απομένουν στον Άλκη, σύμφωνα με τη γιατρό του, και οι φίλοι του, σοκαρισμένοι, δεν ξέρουν πώς να διαχειριστούν την κατάσταση. Θα αποκαλύψουν τελικά στον Άλκη τα δυσάρεστα νέα για την υγεία του; «Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ» έρχεται απόψε στις 22:30, με ένα νέο επεισόδιο που θα μας συγκινήσει!

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΑΠΟΨΕ, ΠΕΜΠΤΗ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, ΣΤΙΣ 22:30

Το μπάτσελορ του Έβαν θα φέρει ευτράπελα, αλλά θα βοηθήσει την παρέα να ξεχάσει για λίγο την αρρώστια του Άλκη. Μια βραδιά με ταινία, θα φέρει τον Τάσο και την Έλσα πιο κοντά, ενώ ο Έβαν θα προετοιμάσει την Κάτια για μια μεγάλη έκπληξη την ημέρα του γάμου τους. Ενώ γεφυρώνεται το χάσμα του Φίλιππου με την οικογένειά του, ο Νικόλας κι η Ζωή αρχίζουν να απομακρύνονται. Η Σοφία προσπαθεί να κρατήσει αποστάσεις από τον Νώντα, ενώ μια μυστηριώδης γυναίκα τους συναντά τυχαία και σοκάρεται μπροστά στο θέαμα του απρόσμενου πλησιάσματός τους. Η Κάτια και ο Άλκης μοιάζουν να κρατούν τα προσχήματα, αλλά οι δυο τους θα ζήσουν ένα πρωινό που κανείς τους δεν είχε προσχεδιάσει…

Δείτε το trailer:





«Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ» _ Απόψε και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 22:30 στον ΑΝΤ1.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία: Πιέρρος Ανδρακάκος

Διασκευή σεναρίου: Νίκος Παπαδόπουλος, Γιώργος Τελτζίδης

Πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά): Μάριος Αθανασίου, Λένα Δροσάκη, Βίβιαν Κοντομάρη, Αθηνά Οικονομάκου, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Σπύρος Χατζηαγγελάκης.

Μαζί τους: Γιάννης Δρακόπουλος, Αντώνης Γιαννακός, Εύα Κοτανίδη, Κωνσταντίνα Τάκαλου, Νατάσα Κοτσοβού, Λάζαρος Βασιλείου, Ηρώ Πεκτέση, Ιωάννα Πιατά, Σεμέλη Μητροπούλου κ.α

Στον ρόλο του ΄Εβαν ο Κώστας Φαλελάκης

Στον ρόλο του Στέφανου ο Γιάννης Βούρος

Εκτέλεση παραγωγής: ΑΝΤΕΝΝΑ STUDIOS

Η σειρά είναι διασκευή της επιτυχημένης σειράς “The First of Us” της Paramount Pictures International.

