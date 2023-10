Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Οι προβλέψεις της Πέμπτης (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για κάθε ζώδιο από την αστρολόγο της εκπομπής "Το Πρωινό", Λίτσα Πατέρα.

"Το πρώτο "χτύπημα" Άρη - Δία έγινε και έπονται και άλλα", η Λίτσα Πατέρα την Τρίτη, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Όπως είπε χαρακτηριστικά η αστρολόγος της εκπομπής, όλοι οι πλανήτες που είναι στον Σκορπιό είναι "υπόγιεοι" και θέλει προσοχή σε σχέσεις και συνεργασίας. Ωστόσο, η Αφροδίτη δίνει "ανάσα" και μας προτρέπει να δούμε αγαπημένα πρόσωπα.

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Φωτεινή Πετρογιάννη, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

