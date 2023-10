Τοπικά Νέα

Η Θεσσαλονίκη γιορτάζει τον πολιούχο της Άγιο Δημήτριο

Οι τριήμερες εορταστικές εκδηλώσεις ξεκίνησαν με την δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου. Τα μηνύματα της ΠτΔ και των πολιτικών εκπροσώπων.

Τον πολιούχο της Άγιο Δημήτριο και την απελευθέρωση της από τον τουρκικό ζυγό γιορτάζει σήμερα η Θεσσαλονικη.

Οι τριήμερες εορταστικές εκδηλώσεις ξεκίνησαν με την δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου..

Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε επίδειξη από τις Στρατιωτικές Μουσικές των Τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και της Διμοιρίας Επιδείξεων της ΣΣΑΣ, στην πλατεία Αριστοτέλους, στο πλαίσιο του εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 και της απελευθέρωσης της πόλης της Θεσσαλονίκης.

Νωρίτερα παρά τον βροχερό καιρό, πλήθος κόσμου βρέθηκε στον ιερό ναό του Αγίου Δημητρίου, για να τιμήσει τον εορτασμό του Πολιούχου.

Ταυτόχρονα, η Θεσσαλονίκη γιορτάζει και τα 111 χρόνια της απελευθέρωσης της πόλης από τον τουρκικό ζυγό.

Δύο μέρες πριν τον εορτασμό της εθνικής επετείου του "ΟΧΙ".

Το πρωί τελέστηκε πανηγυρική θεία λειτουργία και δοξολογία, παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, κυρίου Βαρνάβα.

Την κυβέρνηση εκπροσωπεί ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ενώ παρόντες είναι και πολιτικοί αρχηγοί.

Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, αλλά και ο πρόεδρος των Σπαρτιατών, Βασίλης Στίγκας, καθώς και εκπρόσωποι των τοπικών αρχών, της αυτοδιοίκησης, όπως ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας, ο νυν Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας, αλλά και ο νεοεκλεγείς Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης.

Οι πολιτικοί αρχηγοί αναφέρθηκαν στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ενώ ο Κυριάκος Βελόπουλος κάλεσε την κυβέρνηση να ακυρώσει τη σύνοδο Ελλάδας Τουρκίας στη Θεσσαλονίκη.

Οι εορταστικές εκδηλώσεις θα κορυφωθούν το Σάββατο το πρωί, με τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση, στην παραλιακή λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, ενώ αύριο θα πραγματοποιηθεί η μαθητική παρέλαση στην οδό Τσιμισκή.

ΠτΔ: Μας εμπνέει το παράδειγμα όσων πολέμησαν και θυσιάστηκαν για την ελευθερία της Μακεδονίας

Στην επέτειο της απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης και τη γιορτή του Πολιούχου Αγίου Δημητρίου αναφέρθηκε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, αμέσως μετά την επίσημη δοξολογία στον ιερό ναό Αγίου Δημητρίου.

«Ανήμερα της γιορτής του πολιούχου της Αγίου Δημητρίου γιορτάζουμε και την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης από τον τουρκικό ζυγό, ένα σπουδαίο ορόσημο

στην ιστορία του έθνους μας.Η 26η Οκτωβρίου είναι ημέρα τιμής και μνήμης όλων εκείνων που, με πίστη στις διαχρονικές αξίες του ελληνισμού, πολέμησαν και θυσιάστηκαν για την ελευθερία της Μακεδονίας. Το παράδειγμά τους μας εμπνέει πάντα και μας καθοδηγεί.Χρόνια πολλά!», δήλωσε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας .

Δένδιας: Η Θεσσαλονίκη έχει ένα λαμπρό μέλλον στον 21ο αιώνα

«Η Θεσσαλονίκη έχει ένα λαμπρό μέλλον στον 21ο αιώνα», τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, στη δήλωση που έκανε αμέσως μετά την επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου.

«Σήμερα, επέτειος της απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης από τις νικηφόρες μάχες του ελληνικού Στρατού, είναι πάντα μία σημαντική μέρα. Η Θεσσαλονίκη είναι πρωτεύουσα. Πρωτεύουσα πόλη των Βαλκανίων. Έχει ενσωματώσει τα σημαντικότερα πνευματικά ρεύματα της Ελλάδας και της Χερσονήσου, ιδιαίτερα, μάλιστα, το πολύ σημαντικό πνευματικό οικοδόμημα της ύστερης βυζαντινής περιόδου. Υπό την έννοια αυτή, λοιπόν, η Θεσσαλονίκη έχει ένα λαμπρό μέλλον στον 21ο αιώνα. Και εύχομαι σήμερα, ανήμερα του Αγίου Δημητρίου, ακριβώς για αυτό το λαμπρό της μέλλον», δήλωσε ο κ. Δένδιας.

Φάμελλος: Η ειρήνη και η δημοκρατία είναι τα βασικά αγαθά, από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε

Το αγαθό της ζωής αμφισβητείται σήμερα στη Γάζα, χθες στην Ουκρανία, πρέπει να το προστατεύσουμε, και η ειρήνη και η δημοκρατία είναι τα βασικά αγαθά και από αυτά πρέπει να ξεκινήσουμε, όπως τόνισε ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος, αμέσως μετά την επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη.

«Η παρακαταθήκη της ιστορίας της Θεσσαλονίκης αλλά και οι αγώνες για την ελευθερία και τη δημοκρατία των Ελλήνων και των Ελληνίδων μάς δίνουν έμπνευση, μας δίνουν δύναμη, μας δίνουν γνώση για να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες προκλήσεις και τις αβεβαιότητες του σήμερα.

Με πρώτο αγαθό, το αγαθό της ζωής, που αμφισβητείται σήμερα στη Γάζα, χθες στην Ουκρανία. Και μας δείχνουν ότι η ειρήνη και η δημοκρατία είναι τα βασικά αγαθά, από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Για μία κοινωνία δικαιοσύνης, μία κοινωνία αλληλεγγύης, μία κοινωνία προόδου η βάση είναι η ζωή. Τη ζωή πρέπει να προστατεύσουμε σήμερα για αυτό και η ειρήνη είναι το υπέρτατο αγαθό», δήλωσε ο κ. Φάμελλος.

Ανδρουλάκης: Ελπίζω να επικρατήσουν ψυχραιμότερες φωνές για να υπάρξει ειρήνη και ευημερία στη Μέση Ανατολή

Την ελπίδα να επικρατήσουν ψυχραιμότερες φωνές για να υπάρξει ειρήνη και ευημερία στη Μέση Ανατολή, με την υλοποίηση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ, εξέφρασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, μετά την επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου.

«Σήμερα είναι μία διπλή γιορτή. Γιορτάζει ο πολιούχος Άγιος Δημήτριος αλλά γιορτάζουμε, επίσης, και την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης και την ενσωμάτωσή της στον εθνικό κορμό. Είναι μία μέρα που πρέπει να αναλογιστούμε τι μπορεί να πετύχει ο ελληνικός λαός ενωμένος όταν αγωνίζεται για υψηλά ιδανικά. Όμως, είναι και μία δύσκολη μέρα για τα όσα συμβαίνουν κοντά στη γειτονιά μας, στη Μέση Ανατολή, όπου χιλιάδες αθώοι άνθρωποι, άμαχοι, χάνουν τη ζωή τους στον βωμό του μίσους. Ελπίζουμε γρήγορα να επικρατήσουν οι ψυχραιμότερες φωνές και η διεθνής κοινότητα να επιβάλλει τον σεβασμό στα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για να υπάρξει ειρήνη και ευημερία», σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης.

Άλλοι επίσημοι της πολιτικής και της αυτοδιοίκησης δήλωσαν:

Κυριάκος Βελόπουλος, Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης: «Για μας το «ζήτω η Μακεδονία» και ο μακεδονικός αγώνας είναι ένας όρος ζωής. Συνεχίζουμε μέχρι να θριαμβεύσει η Μακεδονία και η Ελλάδα. Μετά από αυτά που είπε ο Ερντογάν χθες που στήριξε την τρομοκρατική οργάνωση της Χαμάς, θεωρώ ότι η κυβέρνηση αυτήν την περιβόητη σύσκεψη της Θεσσαλονίκης στις 7 Δεκεμβρίου πρέπει να την ακυρώσει. Τρομοκράτες και τρομοκρατικά κράτη η Ελλάδα δεν στηρίζει».

Βασίλης Στίγκας, Πρόεδρος των Σπαρτιατών: «Ήρθαμε στη Θεσσαλονίκη για να γιορτάσουμε τον Πολιούχο της πόλης, να γιορτάσουμε τα 111 χρόνια απελευθέρωσης της πόλης από τον τουρκικό ζυγό. Η Ορθοδοξία μας είναι η σκέπη όλων των πραγματικών Ελλήνων που αγαπούν την Ελλάδα μας».

Δημήτρης Νάτσιος, Πρόεδρος της Νίκης: «Ο μακεδονικός αγώνας στάθηκε σιδερένια γέφυρα πάνω στην οποία στάθηκε και πέρασε ο ελληνικός στρατός για να απελευθερώσει την πόλη μας, την πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Και δεν ξεχνούμε πως ό,τι κερδήθηκε με αίμα δεν μπορεί να ξεπουληθεί με το μελάνι μιας υπογραφής».

Απόστολος Τζιτζικώστας, Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας: «Σήμερα γιορτάζουμε τον Πολιούχο της Θεσσαλονικης Άγιο Δημήτριο αλλά και την απελευθέρωση της πόλης. Τιμούμε και θυμόμαστε τους προγόνους μας που μας δίδαξαν με θάρρος και ομοψυχία πως τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο. Ταυτόχρονα κοιτάμε και μπροστά στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ενωμένοι με εμπιστοσύνη και πιστοί στις δυνάμεις μας ξεπερνούμε κάθε εμπόδιο κάθε πρόκλησης και χτίζουμε τη Μακεδονία του 2030».

