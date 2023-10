Life

“Μετά τη φωτιά”: Τι θα δούμε στο επεισόδιο της Πέμπτης (εικόνες)

Δείτε πρώτοι σκηνές από την συνέχεια της δραματικής σειράς του ΑΝΤ1, με την πλούσια πλοκή και τις συνεχείς ανατροπές.

Το «Μετά τη φωτιά», εντυπωσίασε με τις καθηλωτικές ιστορίες των πρωταγωνιστών, τις εντυπωσιακές σκηνές και την άψογη σκηνοθεσία του.

Μέχρι πού θα φτάσουν ο Οδυσσέας και ο Νίκος για να βοηθήσουν την Ιωάννα; Τι συνειδητοποιεί η Ειρήνη για τον Άρη και πώς εκείνος αποφασίζει να εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη γυναίκα και την κόρη του; Η Ανθή βρίσκεται σε απόγνωση την ίδια στιγμή που ο Τάσος κλαίει πάνω από τον τάφο της.

Η συγκλονιστική συνέχεια του «Μετά τη φωτιά» απόψε στις 21:00.

Sneak preview

Τι θα δούμε απόψε

Η Ανθή δεν αντέχει άλλο και κάνει απόπειρα αυτοκτονίας. Ο Άρης βρίσκει την Ιόλη στο νοσοκομείο και περιμένει να κάνει την εμφάνισή της και η Ιωάννα... Μετά από την ψευδή κατάθεση του Πέτρου, ο Θάνος πηγαίνει στο μαγαζί του Οδυσσέα και τον συλλαμβάνει ως υπεύθυνο για τη φωτιά, μπροστά στα μάτια της Ειρήνης, η οποία αναλαμβάνει ως δικηγόρος την υπεράσπισή του. Η Ιωάννα φοβάται πως είναι έγκυος. Ο Άρης ανακαλύπτει πως ο Νίκος κρύβει την Ιωάννα και πάει να τη βρει. Την ίδια ώρα, η Ειρήνη φτάνει στο σπίτι του Νίκου για να του ζητήσει να βοηθήσει τον Οδυσσέα και πέφτει για πρώτη φορά πάνω στην Ιωάννα…

H σειρά βασίζεται στο «Le Bazar de la Charite» των Catherine Ramberg και Karine Spreuzkouski, σε σκηνοθεσία Alexandre Laurent, μια παραγωγή της Iris Bucher για την Quad Television, σε συμπαραγωγή με το TF1 και σε συνεργασία με το Netflix.

#MetaTiFwtia

Σκηνοθεσία: Γρηγόρης Καραντινάκης

Γρηγόρης Καραντινάκης Διασκευή σεναρίου: Ρένα Ρίγγα

Ρένα Ρίγγα Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιάννης Δρακουλαράκος, Δημήτρης Λογοθέτης

Γιάννης Δρακουλαράκος, Δημήτρης Λογοθέτης Σκηνογραφία: Δημήτρης Κατσίκης

Δημήτρης Κατσίκης Ενδυματολόγος: Μαρία Κοντοδήμα

Μαρία Κοντοδήμα Casting: Ηρώ Γάλλου

Ηρώ Γάλλου Μοντάζ: Γιώργος Κατσένης

Γιώργος Κατσένης Μουσική: Ειρήνη Σκυλακάκη

Πρωταγωνιστούν: Αντρέας Κωνσταντίνου, Ντόρα Μακρυγιάννη, Λευτέρης Ελευθερίου, Άλκηστις Ζιρώ, Ελπίδα Νικολάου, Nathan Thomas, Γιάννης Καράμπαμπας και η Πηνελόπη Μαρκοπούλου.

Μαζί τους οι: Ζωή Ρηγοπούλου, Χάρης Σώζος, Λουκία Πιστιόλα, Αινείας Τσαμάτης, Δημήτρης Αποστολόπουλος, Κωνσταντίνος Δανίκας, Θανάσης Μπανούσης, Αντώνης Αντωνάκος, Ζωή Μουκούλη, Διονύσης Λάνης, Αιμίλιος Ράφτης, Προμηθέας Νεραττίνι, Σοφία Τσινάρη, Ηρώ Κισσανδράκη, Αγγελική Καρυστινού, Μαρία-Νεφέλη Δούκα κ.ά.

Και οι μικροί Μάξιμος Γρηγοράτος και Δανάη Ελευθεροπούλου.

Εκτέλεση παραγωγής: Tanweer Productions

«ΜΕΤΑ ΤΗ ΦΩΤΙΑ»: Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή στις 21:00.

